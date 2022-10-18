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    Камано: «Возвращение Семина в «Локомотив»? Я не знаю, кто это такой»

    Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано высказался о возможном возвращении в клуб Юрия Семина.

    — В «Локомотиве» был Юрий Семин, с которым клуб очень много выигрывал. Хотели бы видеть его президентом?

    — Я не знаю, кто такой Юрий Семин. Плюс я не говорю по-русски. Есть другие футболисты, которые, возможно, могут ответить на этот вопрос

    • «Локо» 8 октября уволил Йозефа Циннбауэра.
    • Под его руководством команда опустилась в зону стыков РПЛ.
    • Семин не работает с клубе с мая 2020 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5153

      Дядя Серёжа 15 минут назад

      Какой такой Сёмин?! Вы мне бабки шлите, как вас там... а... ЛАКАМАТИФ

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      Рейтинг: +6699

      sochi-2013 35 минут назад

      Прям Карпин. Один в один!

      0
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      Рейтинг: +5885

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Потому и результаты мерзкие, что футболисты не прониклись историей клуба и такой задачи не ставилось. Менеджмент "класс".

      3
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      Рейтинг: +415

      Rainmaker > Красногорск_Фан 1 час назад

      Согласен. Играть за клуб и не знать его историю, а тем более - легенду... Гнать его ссаными тряпками...

      3
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      Рейтинг: +415

      Rainmaker > Rainmaker 59 минут назад

      И - да, я в своё время выгнал гитариста из команды, ибо тот просто отбывал номер... А остальные были проникнуты духом тяжмета

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      Рейтинг: +5885

      Красногорск_Фан > Rainmaker 40 минут назад

      Игра за честь легендарного клуба дает силу ногам на 97-й минуте. Все верно. А эти как не выйдут так глазками хлопают. И с начала второго тайма уже про ужин думают. Нахватывая авоську в 3-5 голов

      1
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      Рейтинг: +17429

      Cleaner 1 час назад

      Похоже, проект Локомотив пора закрывать. С таким руководством и составом клуб РЕАНИМАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ!...(((

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      Рейтинг: +6004

      Давид59 1 час назад

      Как вы думаете? Я не думаю. Но это же известно. Не в курсе. А как вы полагаете...? Не знаю, спросите других. Интервью просто класс!

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      Рейтинг: +17429

      Cleaner > Давид59 1 час назад

      И на поле этот игрок ТАК ЖЕ ТУП, как и в интервью. Если глуп, то глуп во всем. По другому не бывает...

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      Рейтинг: +7901

      piligrim1986 1 час назад

      набрали по объявлению....

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      Рейтинг: +17429

      Cleaner > piligrim1986 1 час назад

      Набрали для отмыва бабла. О футболе в Локомотиве давно уже забыли.

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