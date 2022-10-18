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  • Камано: «Возвращение Семина в «Локомотив»? Я не знаю, кто это такой»

Камано: «Возвращение Семина в «Локомотив»? Я не знаю, кто это такой»

18 октября 2022, 09:57
9

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано высказался о возможном возвращении в клуб Юрия Семина.

— В «Локомотиве» был Юрий Семин, с которым клуб очень много выигрывал. Хотели бы видеть его президентом?

— Я не знаю, кто такой Юрий Семин. Плюс я не говорю по-русски. Есть другие футболисты, которые, возможно, могут ответить на этот вопрос

  • «Локо» 8 октября уволил Йозефа Циннбауэра.
  • Под его руководством команда опустилась в зону стыков РПЛ.
  • Семин не работает с клубе с мая 2020 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Камано Франсуа Семин Юрий
Комментарии (9)
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piligrim1986
1666076488
набрали по объявлению....
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Давид59
1666076600
Как вы думаете? Я не думаю. Но это же известно. Не в курсе. А как вы полагаете...? Не знаю, спросите других. Интервью просто класс!
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Красногорск_Фан
1666077340
Потому и результаты мерзкие, что футболисты не прониклись историей клуба и такой задачи не ставилось. Менеджмент "класс".
Ответить
sochi-2013
1666079809
Прям Карпин. Один в один!
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Дядя Серёжа
1666081035
Какой такой Сёмин?! Вы мне бабки шлите, как вас там... а... ЛАКАМАТИФ
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