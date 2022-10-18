Камано: «Возвращение Семина в «Локомотив»? Я не знаю, кто это такой»

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано высказался о возможном возвращении в клуб Юрия Семина.

— В «Локомотиве» был Юрий Семин, с которым клуб очень много выигрывал. Хотели бы видеть его президентом?

— Я не знаю, кто такой Юрий Семин. Плюс я не говорю по-русски. Есть другие футболисты, которые, возможно, могут ответить на этот вопрос