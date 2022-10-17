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    «Он способен приблизить «Наполи» к мечте». Осимхен – о Хвиче

    Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен высоко отозвался об одноклубнике Хвиче Кварацхелии.

    «Я очень рад за него. Хвича заслуживает все, что сейчас получает. И он только начинает – мы еще всего не видели.

    Я верю, что он способен приблизить нас к мечте в этом сезоне. Он уверен в себе, а мы ему помогаем. Очевидно, что это определяющий игрок для команды», – сказал Осимхен.

    • Летом неаполитанцы купили Хвичу за 10 миллионов евро.
    • Ранее он играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
    • В этом сезоне грузинский вингер забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 14 матчах.

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    Источник: Football Italia

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