«Он способен приблизить «Наполи» к мечте». Осимхен – о Хвиче

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен высоко отозвался об одноклубнике Хвиче Кварацхелии.
«Я очень рад за него. Хвича заслуживает все, что сейчас получает. И он только начинает – мы еще всего не видели.
Я верю, что он способен приблизить нас к мечте в этом сезоне. Он уверен в себе, а мы ему помогаем. Очевидно, что это определяющий игрок для команды», – сказал Осимхен.
- Летом неаполитанцы купили Хвичу за 10 миллионов евро.
- Ранее он играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
- В этом сезоне грузинский вингер забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 14 матчах.
Источник: Football Italia