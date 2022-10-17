«Он способен приблизить «Наполи» к мечте». Осимхен – о Хвиче

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен высоко отозвался об одноклубнике Хвиче Кварацхелии.

«Я очень рад за него. Хвича заслуживает все, что сейчас получает. И он только начинает – мы еще всего не видели.

Я верю, что он способен приблизить нас к мечте в этом сезоне. Он уверен в себе, а мы ему помогаем. Очевидно, что это определяющий игрок для команды», – сказал Осимхен.