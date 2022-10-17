Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Галактионов объяснил разгромное поражение «Пари НН» от «Зенита»

    Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов подвел итоги проигранного матча 13-го тура РПЛ против «Зенита».

    «Есть неудовлетворительный результат. И с точки зрения счета, и с точки зрения качества. Есть структурная организация игры, и есть индивидуальное мастерство.

    И мастерство оказалось выше: три момента, которые у них были, они все три реализовали. К сожалению для нас.

    Мы не можем создать один момент и забить один гол. Нам надо играть агрессивнее в атаке, чтобы реализовывать моменты», – сказал Галактионов.

    Новости по теме
    Галактионов отказался комментировать новость об уходе в «Локомотив» 1
    Стало известно, когда Галактионов возглавит «Локомотив» 4
    Вопрос с назначением Галактионова в «Локомотив» решен («Чемпионат») 17
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:09
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +330

      Аден 3 часа назад

      а больше было похоже на то, что вы поправили материальное положение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6001

      Давид59 3 часа назад

      И вправду три момента, три гола. Для Зенита это не очень характерно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2358

      АЛЕКС 58 3 часа назад

      Как скромно...со всеми играли агрессивно,а с Зенитом не смогли.Вот беда! Как Оренбург!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16014

      Barmaleushka > АЛЕКС 58 52 минуты назад

      Чё ничья в 3-м туре до сих пор икается .

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11