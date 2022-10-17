Галактионов объяснил разгромное поражение «Пари НН» от «Зенита»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов подвел итоги проигранного матча 13-го тура РПЛ против «Зенита».

Петербуржцы на выезде разгромили соперника со счетом 3:0.

Голы забили Далер Кузяев, Клаудиньо и Малком.

«Есть неудовлетворительный результат. И с точки зрения счета, и с точки зрения качества. Есть структурная организация игры, и есть индивидуальное мастерство.

И мастерство оказалось выше: три момента, которые у них были, они все три реализовали. К сожалению для нас.

Мы не можем создать один момент и забить один гол. Нам надо играть агрессивнее в атаке, чтобы реализовывать моменты», – сказал Галактионов.