«Матч ТВ» заподозрили в накрутке статистики в пользу «Краснодара»

Телеграм-канал фанатов «Ахмата» обратил внимание на несоответствие статистики матча 13-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2).

«Матч ТВ» дал одни цифры, однако международный сервис спортивной статистики InStat дал другую информацию, согласно которой «Краснодар» владел меньшим преимуществом по ходу встречи.

«Как «Матч ТВ» нарисовал доминирование «Краснодара», – написали в Грозном.