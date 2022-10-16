«Матч ТВ» заподозрили в накрутке статистики в пользу «Краснодара»

Ну мальчики с матч-тв постоянно возвеличивают всё что касается Краснодара. Там и лучшая академия и самые перспективные игроки типа Сафонова и Сперцяна. Вот "любят" они Галицкого, а теперь ещё один протеже появился , Карпин и его Ростов.
На объективность там расчитывать не приходится.
Телеграм-канал фанатов «Ахмата» обратил внимание на несоответствие статистики матча 13-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2).
«Матч ТВ» дал одни цифры, однако международный сервис спортивной статистики InStat дал другую информацию, согласно которой «Краснодар» владел меньшим преимуществом по ходу встречи.
«Как «Матч ТВ» нарисовал доминирование «Краснодара», – написали в Грозном.
- «Ахмат» вырвал победу на 90+5 минуте.
- У «Краснодара» 2 поражения подряд.
- Краснодарцы идут в РПЛ 5-ми. «Ахмат» занимает 7-ю строчку.