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  • «Матч ТВ» заподозрили в накрутке статистики в пользу «Краснодара»

«Матч ТВ» заподозрили в накрутке статистики в пользу «Краснодара»

16 октября 2022, 16:06
3

Телеграм-канал фанатов «Ахмата» обратил внимание на несоответствие статистики матча 13-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2).

«Матч ТВ» дал одни цифры, однако международный сервис спортивной статистики InStat дал другую информацию, согласно которой «Краснодар» владел меньшим преимуществом по ходу встречи.

«Как «Матч ТВ» нарисовал доминирование «Краснодара», – написали в Грозном.

  • «Ахмат» вырвал победу на 90+5 минуте.
  • У «Краснодара» 2 поражения подряд.
  • Краснодарцы идут в РПЛ 5-ми. «Ахмат» занимает 7-ю строчку.

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Источник: телеграм-канал Akhmat Team | ФК «Ахмат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Краснодар
Комментарии (3)
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portero
1665926011
А что это дало Краснодару??? Очков не прибавило, да и бестолковости в действиях игроков неуменьшило. Да и тренер от этого лучше не выглядит...
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Enter2006
1665928275
- На плакате ошибка. У меня белые трусы с красной полосой. А не красные с белой полосой. - Это не так важно, согласен? к/ф "Рокки"
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Теркчанин
1665929079
75%? получается что Ахмата вообще не было на поле.
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