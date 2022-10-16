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    «Матч ТВ» заподозрили в накрутке статистики в пользу «Краснодара»

    Телеграм-канал фанатов «Ахмата» обратил внимание на несоответствие статистики матча 13-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2).

    «Матч ТВ» дал одни цифры, однако международный сервис спортивной статистики InStat дал другую информацию, согласно которой «Краснодар» владел меньшим преимуществом по ходу встречи.

    «Как «Матч ТВ» нарисовал доминирование «Краснодара», – написали в Грозном.

    • «Ахмат» вырвал победу на 90+5 минуте.
    • У «Краснодара» 2 поражения подряд.
    • Краснодарцы идут в РПЛ 5-ми. «Ахмат» занимает 7-ю строчку.

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    Источник: телеграм-канал Akhmat Team | ФК «Ахмат»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +11835

      Алексей З 2 часа назад

      Ну мальчики с матч-тв постоянно возвеличивают всё что касается Краснодара. Там и лучшая академия и самые перспективные игроки типа Сафонова и Сперцяна. Вот "любят" они Галицкого, а теперь ещё один протеже появился , Карпин и его Ростов.
      На объективность там расчитывать не приходится.

      1
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      Рейтинг: +176

      Теркчанин 2 часа назад

      75%? получается что Ахмата вообще не было на поле.

      0
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      Рейтинг: +5069

      Enter2006 2 часа назад

      - На плакате ошибка. У меня белые трусы с красной полосой. А не красные с белой полосой.
      - Это не так важно, согласен?

      к/ф "Рокки"

      0
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      Рейтинг: +66203

      portero 3 часа назад

      А что это дало Краснодару??? Очков не прибавило, да и бестолковости в действиях игроков неуменьшило. Да и тренер от этого лучше не выглядит...

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      Рейтинг: +15994

      Barmaleushka > portero 2 часа назад

      Не важно , есть повод для фсейстраны попукать , похрюкать . Чего не воспользоваться ?

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      Рейтинг: +10516

      R_a_i_n > Barmaleushka 2 часа назад

      тем не менее фсястрана промолчала..., а вот ты... и попукал и похрюкал!

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      Рейтинг: +15994

      Barmaleushka > R_a_i_n 2 часа назад

      Я человеку ответил . А вот ты ради какого действия здесь ?

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      Рейтинг: +10516

      R_a_i_n > Barmaleushka 2 часа назад

      ну как-бы я тоже человеку ответил! Не?

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      Рейтинг: +15994

      Barmaleushka > R_a_i_n 1 час назад

      Я как бы ничего не спрашивал .

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      Рейтинг: +10516

      R_a_i_n > Barmaleushka 1 час назад

      Ну ты использовал словосочетание "фсястрана". Обычно под ним ты имеешь ввиду болельщиков Спартака, к коим я отношусь. Соответственно камень в мой огород. Реакция не заставила себя долго ждать.

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      Рейтинг: +15994

      Barmaleushka > R_a_i_n 1 час назад

      Под ним я имею ввиду всяких (флюгера , глоры , хейтеры и пр). Жаль что ты себя к подобным относишь .
      В любом случае твой отмаз не засчитан .

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      Рейтинг: +10516

      R_a_i_n > Barmaleushka 1 час назад

      Блин, я так старался. Отмаз не засчитали. Я не знал, что тут надо разрешение спрашивать, если хочешь коммент написать.

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      Barmaleushka > R_a_i_n 1 час назад

      Не перегибай . А по поводу разрешения спросить - это к вашему ( забыл ник *****) . Предъявлял мне , относительно недавно .

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