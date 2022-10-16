«Матч ТВ» заподозрили в накрутке статистики в пользу «Краснодара»

Телеграм-канал фанатов «Ахмата» обратил внимание на несоответствие статистики матча 13-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2).
«Матч ТВ» дал одни цифры, однако международный сервис спортивной статистики InStat дал другую информацию, согласно которой «Краснодар» владел меньшим преимуществом по ходу встречи.
«Как «Матч ТВ» нарисовал доминирование «Краснодара», – написали в Грозном.
- «Ахмат» вырвал победу на 90+5 минуте.
- У «Краснодара» 2 поражения подряд.
- Краснодарцы идут в РПЛ 5-ми. «Ахмат» занимает 7-ю строчку.
Источник: телеграм-канал Akhmat Team | ФК «Ахмат»