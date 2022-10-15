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  • Агент Барбоза предположил, когда Дзюба заиграет в «Адана Демирспоре»

Агент Барбоза предположил, когда Дзюба заиграет в «Адана Демирспоре»

15 октября 2022, 14:27

Футбольный агент Паулу Барбоза оптимистично оценивает перспективы форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбы.

– Сейчас идет процесс адаптации Артема в команде. Пока еще рано делать какие-то выводы, Дзюба потихоньку привыкает к новым условиям, так бывает со всеми иностранцами.

– В Турции говорят, что пока Монтелла продолжит играть по схеме 4-6-0, Дзюбе места на поле не найдется. Что нужно сделать Артему, чтобы убедить тренера?

– Хороший футболист сможет играть в любой системе, а Дзюба талантлив. Так что нет никаких сомнений, что дальше он будет играть.

Я думаю, что у него все будет нормально, нужно просто немного подождать – примерно до декабря-января. К этому времени он полностью освоится и будет играть великолепно, как в «Зените».

Нужно понимать, что Артем не проходил предсезонную подготовку, маленькое количество игрового времени может быть связано с тем, что сейчас он набирает форму.

По своему опыту могу сказать, что у тех, кто не прошел предсезонку, всегда есть большие трудности. Артему надо набрать кондиции, почувствовать ритм и голы придут.

  • 18 августа Дзюба перешел в «Адана Демирспор» на правах свободного агента.
  • Он забил 1 гол в 4 матчах, проведя на поле 165 минут.

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Источник: «РБ Спорт»
Турция. Суперлига Адана Демирспор Дзюба Артем
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