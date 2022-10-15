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    Агент Барбоза предположил, когда Дзюба заиграет в «Адана Демирспоре»

    Футбольный агент Паулу Барбоза оптимистично оценивает перспективы форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбы.

    – Сейчас идет процесс адаптации Артема в команде. Пока еще рано делать какие-то выводы, Дзюба потихоньку привыкает к новым условиям, так бывает со всеми иностранцами.

    – В Турции говорят, что пока Монтелла продолжит играть по схеме 4-6-0, Дзюбе места на поле не найдется. Что нужно сделать Артему, чтобы убедить тренера?

    – Хороший футболист сможет играть в любой системе, а Дзюба талантлив. Так что нет никаких сомнений, что дальше он будет играть.

    Я думаю, что у него все будет нормально, нужно просто немного подождать – примерно до декабря-января. К этому времени он полностью освоится и будет играть великолепно, как в «Зените».

    Нужно понимать, что Артем не проходил предсезонную подготовку, маленькое количество игрового времени может быть связано с тем, что сейчас он набирает форму.

    По своему опыту могу сказать, что у тех, кто не прошел предсезонку, всегда есть большие трудности. Артему надо набрать кондиции, почувствовать ритм и голы придут.

    • 18 августа Дзюба перешел в «Адана Демирспор» на правах свободного агента.
    • Он забил 1 гол в 4 матчах, проведя на поле 165 минут.

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    Источник: «РБ Спорт»

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