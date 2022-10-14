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  • Черчесов: «Дзюба скоро будет приносить пользу «Демирспору»

Черчесов: «Дзюба скоро будет приносить пользу «Демирспору»

14 октября 2022, 22:05
3

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поговорил о ситуации форварда Артема Дзюбы в «Адана Демирспоре». Россиянин не играет в стартовом составе.

«Ситуация с Дзюбой носит временный характер. Когда игрок качественный, то всe наладится. Последний раз переписывались — он был полностью готов бороться за место в основе. Уверен, скоро наступит день, когда он будет приносить пользу своей команде. Он никогда не опускает руки», – сказал Черчесов.

  • Сообщалось, что Дзюба зимой может покинуть «Адана Демирспор».
  • У Дзюбы 4 матча в сезоне Суперлиги и 1 гол.
  • Черчесов и Дзюба вместе доходили со сборной России до 1/4 финала ЧМ-2018.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Адана Демирспор Ференцварош Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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alex1951
1665776744
Чабан+Дрочкин= Любофф........А си сяй)))
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Бриг
1665781506
Он никогда не опускает руки Это да.
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шахта Заполярная
1665788696
Он скоро принесет пользу Демирспору, не уж то скамейки помоет.
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