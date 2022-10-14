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    Черчесов: «Дзюба скоро будет приносить пользу «Демирспору»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поговорил о ситуации форварда Артема Дзюбы в «Адана Демирспоре». Россиянин не играет в стартовом составе.

    «Ситуация с Дзюбой носит временный характер. Когда игрок качественный, то всe наладится. Последний раз переписывались — он был полностью готов бороться за место в основе. Уверен, скоро наступит день, когда он будет приносить пользу своей команде. Он никогда не опускает руки», – сказал Черчесов.

    • Сообщалось, что Дзюба зимой может покинуть «Адана Демирспор».
    • У Дзюбы 4 матча в сезоне Суперлиги и 1 гол.
    • Черчесов и Дзюба вместе доходили со сборной России до 1/4 финала ЧМ-2018.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11047

      alex1951 11 минут назад

      Чабан+Дрочкин= Любофф........А си сяй)))

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