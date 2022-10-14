Черчесов: «Дзюба скоро будет приносить пользу «Демирспору»

Чабан+Дрочкин= Любофф........А си сяй)))
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поговорил о ситуации форварда Артема Дзюбы в «Адана Демирспоре». Россиянин не играет в стартовом составе.
«Ситуация с Дзюбой носит временный характер. Когда игрок качественный, то всe наладится. Последний раз переписывались — он был полностью готов бороться за место в основе. Уверен, скоро наступит день, когда он будет приносить пользу своей команде. Он никогда не опускает руки», – сказал Черчесов.
- Сообщалось, что Дзюба зимой может покинуть «Адана Демирспор».
- У Дзюбы 4 матча в сезоне Суперлиги и 1 гол.
- Черчесов и Дзюба вместе доходили со сборной России до 1/4 финала ЧМ-2018.