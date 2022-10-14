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    Кутепов пропустит из-за травмы больше, чем ожидалось

    Главный врач «Торпедо» Кирилл Иванов назвал сроки восстановления центрального защитника Ильи Кутепова.

    «Мы провели Илье МРТ-диагностику для уточнения диагноза. Он получил травму приводящей мышцы правого бедра длины головки мышечно-сухожильного перехода.

    На лечение нам понадобится от шести до восьми недель», – сказал врач.

    Ранее сообщалось, что футболист выбыл из строя на три недели.

    • 29-летний Кутепов травмировался в воскресном матче с «Пари НН» (0:0).
    • В этом сезоне в его активе 8 игр за «Торпедо».

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    Источник: телеграм-канал «Торпедо»

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