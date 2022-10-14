Кутепов пропустит из-за травмы больше, чем ожидалось

Главный врач «Торпедо» Кирилл Иванов назвал сроки восстановления центрального защитника Ильи Кутепова.
«Мы провели Илье МРТ-диагностику для уточнения диагноза. Он получил травму приводящей мышцы правого бедра длины головки мышечно-сухожильного перехода.
На лечение нам понадобится от шести до восьми недель», – сказал врач.
Ранее сообщалось, что футболист выбыл из строя на три недели.
- 29-летний Кутепов травмировался в воскресном матче с «Пари НН» (0:0).
- В этом сезоне в его активе 8 игр за «Торпедо».
Источник: телеграм-канал «Торпедо»