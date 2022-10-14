Кутепов пропустит из-за травмы больше, чем ожидалось

Главный врач «Торпедо» Кирилл Иванов назвал сроки восстановления центрального защитника Ильи Кутепова.

«Мы провели Илье МРТ-диагностику для уточнения диагноза. Он получил травму приводящей мышцы правого бедра длины головки мышечно-сухожильного перехода.

На лечение нам понадобится от шести до восьми недель», – сказал врач.

Ранее сообщалось, что футболист выбыл из строя на три недели.