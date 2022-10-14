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    Рианчо: «Локомотив» – европейский топ-клуб. Любой тренер в мире хочет тренировать эту команду»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что готов возглавить «Локомотив».

    «Я сейчас учусь в испанской футбольной школе, получаю лицензию. «Локомотив» пока со мной не связывался. Сейчас я хочу закончить обучение, но могу уверенно сказать, что «Локомотив» — европейский топ-клуб.

    Думаю, любой тренер в мире хочет тренировать эту команду. Если они хотят тренера испанца, могут позвонить мне, обсудить со мной, я готов к диалогу», — заявил Рианчо.

    • «Локомотив» на прошлой неделе уволил Йозефа Циннбауэра и Томаса Цорна.
    • Команда идет на 14-м месте в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1204

      Hoahin 56 минут назад

      Не фартит Локомотиву с тренерами-иностранцами

      0
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      Рейтинг: +1428

      Loko_Roma > Hoahin 40 минут назад

      Палыч это словно проклятье, при всей нашей любви к нему, нужно чемпионство с другим тренером, иначе мы так и останемся золожниками Гения Палыча

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      Рейтинг: +543

      Октавиус > Loko_Roma 5 минут назад

      Николича не стоило убирать - добротный был тренер

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