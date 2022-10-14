Рианчо: «Локомотив» – европейский топ-клуб. Любой тренер в мире хочет тренировать эту команду»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что готов возглавить «Локомотив».

«Я сейчас учусь в испанской футбольной школе, получаю лицензию. «Локомотив» пока со мной не связывался. Сейчас я хочу закончить обучение, но могу уверенно сказать, что «Локомотив» — европейский топ-клуб.

Думаю, любой тренер в мире хочет тренировать эту команду. Если они хотят тренера испанца, могут позвонить мне, обсудить со мной, я готов к диалогу», — заявил Рианчо.