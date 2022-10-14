Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Григорян назвал Талалаева одним из сильнейших тренеров России: «Он давно готов к топ-клубу»

    Тренер женского ЦСКА Александр Григорян высказался о новом тренере «Торпедо» Андрее Талалаеве.

    «Считаю Талалаева на текущий момент одним из сильнейших тренеров в России. Я надеялся, что его назначат в «Локомотив», потому что, на мой взгляд, он давно готов работать в топ‑клубе и делать это эффективно. Однако «Торпедо» для него родной клуб.

    Для него делает честь, что он принял такой вызов. Талалаев принял «Торпедо». Теперь я могу сказать, что эту команду ждут хорошие времена», – сказал Григорян.

    • Талалаев сегодня возглавил «Торпедо» вместо Николая Ковардаева.
    • «Торпедо» – последняя команда РПЛ (6 очков в 12 турах).
    • Талалаев – воспитанник московского клуба.

    Новости по теме
    Губерниев: «Не удивлюсь, если Талалаев возглавит сборную России» 1
    Талалаев: «Если бы меня не взяли когда-то в «Торпедо», я мог сейчас быть криминальным авторитетом» 2
    Талалаев: «Не надо недооценивать интеллект футболистов. Смолов читал Шекспира на английском» 15
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:17
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17396

      Cleaner 18 минут назад

      Талалаев давно готов к топ-клубу? А чем он это доказал???????????????????????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +174

      Теркчанин 1 час назад

      Талалаев спасет Торпедо,Галактионов Локо,Юран Химки,Пятибратов Факел,так кто же покинет РПЛ интересно?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15759

      Fusballer > Теркчанин 15 минут назад

      Никто!. Расширят РПЛ до 20 команд.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3105

      FRZZ 1 час назад

      Если Торпедо останется в высшей лиге, значит Талалаев чего-то стоит, если нет значит нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Bozigit 2 часа назад

      Интересная история. Будем следить

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11