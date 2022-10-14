Григорян назвал Талалаева одним из сильнейших тренеров России: «Он давно готов к топ-клубу»

Тренер женского ЦСКА Александр Григорян высказался о новом тренере «Торпедо» Андрее Талалаеве.

«Считаю Талалаева на текущий момент одним из сильнейших тренеров в России. Я надеялся, что его назначат в «Локомотив», потому что, на мой взгляд, он давно готов работать в топ‑клубе и делать это эффективно. Однако «Торпедо» для него родной клуб.

Для него делает честь, что он принял такой вызов. Талалаев принял «Торпедо». Теперь я могу сказать, что эту команду ждут хорошие времена», – сказал Григорян.