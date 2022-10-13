В Турции считают, что Дзюба может уйти из «Демирспора» в январе

Турецкий журналист Goal.com Самет Чайир высказался о будущем нападающего «Демирспора» Артема Дзюбы.
«В последнем матче Монтелла выпустил Дзюбу только на 84-й минуте, и пока нет понимания, будет ли россиянин получать игровую практику дальше или нет.
Думаю, в январе Дзюба может захотеть уйти из «Адана Демирспор», если продолжит сидеть на скамейке — такой вариант не исключен. Я же по-прежнему придерживаюсь своего мнения, Дзюба – отличный нападающий.
Вполне возможно, в следующее трансферное окно его может пригласить какой-то другой турецкий клуб, например, «Башакшехир», им бы пригодился такой футболист», – заявил Чайир.
- 18 августа нападающий перешел в турецкий клуб на правах свободного агента.
- Он забил 1 гол в 4 матчах, проведя на поле 165 минут.
Источник: «РБ Спорт»