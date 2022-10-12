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    Сборная Казахстана Адиева получила рекордные премиальные

    Успешное выступление сборной Казахстана в сезоне Лиги наций не осталось без вознаграждения. Игроки получили премиальные.

    «За успешное выступление в Лиге наций, а именно – победу в своей группе, сборная Казахстана получила самые большие премиальные за всe время существования главной команды страны.

    Цифры называть не имею права, но они реально впечатляют. К слову, футболистам уже выдали 70% причитающегося им вознаграждения», – написал журналист из Казахстана Владимир Жарков.

    • Казахстан поднялся в Лигу В.
    • Команду тренирует россиянин Магомед Адиев.
    • Адиев не стал оставлять пост, несмотря на предложение от «Ахмата» в сентябре.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Жаркова

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