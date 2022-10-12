Сборная Казахстана Адиева получила рекордные премиальные

Успешное выступление сборной Казахстана в сезоне Лиги наций не осталось без вознаграждения. Игроки получили премиальные.

«За успешное выступление в Лиге наций, а именно – победу в своей группе, сборная Казахстана получила самые большие премиальные за всe время существования главной команды страны.

Цифры называть не имею права, но они реально впечатляют. К слову, футболистам уже выдали 70% причитающегося им вознаграждения», – написал журналист из Казахстана Владимир Жарков.