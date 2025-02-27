Черчесов получил предложения от иностранных клубов

Представитель российского тренера Станислава Черчесова Алан Агузаров высказался о будущем специалиста после увольнения из сборной Казахстана.
– Вы оказываете юридические услуги Станиславу Черчесову. Как-то в интервью он заметил, что контракт с федерацией Казахстана не расторгнут, обсудили это только на словах. Дело затянулось?
– Нет, в контракте все было четко прописано, в течение нескольких дней все было согласовано и подписано достаточно быстро. Черчесов попросил, чтобы информация о прекращении совместной работы со стороны Казахстанской федерации была озвучена так, как есть на самом деле. Будем объективны, решение расстаться исходило от нового руководства федерации.
Можно шаблонно опираться на итоговый результат в группе Лиги наций, но надо быть внутри, чтобы по-настоящему понимать, насколько большую работу Черчесов со своим штабом проделал за совсем короткий промежуток времени. Эта работа однозначно принесла бы свои плоды в отборочном цикле ЧМ-2026, на что и была нацелена в первую очередь.
Станиславу Саламовичу досталась сборная, лидеры которой не являются даже игроками стартовых составов своих клубов, притом в не самых сильных чемпионатах.
Как за полгода поменять ментальность? Омолодить коллектив? Привести ребят в их текущем состоянии к одному знаменателю и выйти обыгрывать Холанда, Шешко или сборную Австрии, чей состав практически полностью сформирован из игроков бундеслиги? При этом динамика улучшения прослеживалась даже в этих играх.
– За прошедшее время у Черчесова не было предложений?
– За последние две недели только со мной связывались представители трех зарубежных клубов. Станислав Саламович, как правило, всегда очень рационально и скрупулезно подходит к каждому предложению.
Не думаю, что ему сейчас нужен отдых или перезагрузка, но очень важно, куда он идет и зачем. В приоритете у Черчесова всегда Россия, но только борьба за чемпионство. Знаю, что ему очень важно закрыть этот гештальт.
- Под руководством Черчесова сборная Казахстана провела 6 матчей в Лиге наций. В них она потерпела 5 поражений и 1 раз сыграла вничью. Итоговая разница мячей у сборной – 0:15. Команда вылетела в лигу C из лиги B.
- 61-летний специалист ранее тренировал «Куфштайн», «Ваккер-Тироль», «Спартак», «Жемчужину», «Терек», «Амкар», «Динамо», «Легию», сборную России и «Ференцварош».