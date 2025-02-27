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Черчесов получил предложения от иностранных клубов

Сегодня, 18:29
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Представитель российского тренера Станислава Черчесова Алан Агузаров высказался о будущем специалиста после увольнения из сборной Казахстана.

– Вы оказываете юридические услуги Станиславу Черчесову. Как-то в интервью он заметил, что контракт с федерацией Казахстана не расторгнут, обсудили это только на словах. Дело затянулось?

– Нет, в контракте все было четко прописано, в течение нескольких дней все было согласовано и подписано достаточно быстро. Черчесов попросил, чтобы информация о прекращении совместной работы со стороны Казахстанской федерации была озвучена так, как есть на самом деле. Будем объективны, решение расстаться исходило от нового руководства федерации.

Можно шаблонно опираться на итоговый результат в группе Лиги наций, но надо быть внутри, чтобы по-настоящему понимать, насколько большую работу Черчесов со своим штабом проделал за совсем короткий промежуток времени. Эта работа однозначно принесла бы свои плоды в отборочном цикле ЧМ-2026, на что и была нацелена в первую очередь.

Станиславу Саламовичу досталась сборная, лидеры которой не являются даже игроками стартовых составов своих клубов, притом в не самых сильных чемпионатах.

Как за полгода поменять ментальность? Омолодить коллектив? Привести ребят в их текущем состоянии к одному знаменателю и выйти обыгрывать Холанда, Шешко или сборную Австрии, чей состав практически полностью сформирован из игроков бундеслиги? При этом динамика улучшения прослеживалась даже в этих играх.

– За прошедшее время у Черчесова не было предложений?

За последние две недели только со мной связывались представители трех зарубежных клубов. Станислав Саламович, как правило, всегда очень рационально и скрупулезно подходит к каждому предложению.

Не думаю, что ему сейчас нужен отдых или перезагрузка, но очень важно, куда он идет и зачем. В приоритете у Черчесова всегда Россия, но только борьба за чемпионство. Знаю, что ему очень важно закрыть этот гештальт.

  • Под руководством Черчесова сборная Казахстана провела 6 матчей в Лиге наций. В них она потерпела 5 поражений и 1 раз сыграла вничью. Итоговая разница мячей у сборной – 0:15. Команда вылетела в лигу C из лиги B.
  • 61-летний специалист ранее тренировал «Куфштайн», «Ваккер-Тироль», «Спартак», «Жемчужину», «Терек», «Амкар», «Динамо», «Легию», сборную России и «Ференцварош».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Казахстан Черчесов Станислав
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Комментарии (1)
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кайрос
1740671389
Станиславу Саламовичу досталась сборная, лидеры которой не являются даже игроками стартовых составов своих клубов, притом в не самых сильных чемпионатах.----------------Адиев с этим же составом хороших результатов достиг. В отборе на ЕВРО 24 из 10 матчей выиграли 6. В том числе победив по одому матчу с Данией и Финляндией. Плохому танцору ...)))
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