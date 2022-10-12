Рюдигер летел из Варшавы в Мадрид с забинтованной головой. Ему наложили 20 швов

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер пострадал во время матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» (1:1). Игрок разбил голову.
Из Варшавы, где прошел матч, игрок летел с забинтованной головой. Как пишет издание La Sexta, Рюдигеру наложили 20 швов, футболисту предстоит пройти обследование.
- Рюдигер забил в компенсированное время 2-го тайма.
- Именно в голевом эпизоде защитник столкнулся с вратарем соперника.
- Рюдигер перешел в «Реал» летом из «Челси».
Источник: телеграм-канал «Газета с того света»