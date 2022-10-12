Рюдигер летел из Варшавы в Мадрид с забинтованной головой. Ему наложили 20 швов

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер пострадал во время матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» (1:1). Игрок разбил голову.

Из Варшавы, где прошел матч, игрок летел с забинтованной головой. Как пишет издание La Sexta, Рюдигеру наложили 20 швов, футболисту предстоит пройти обследование.