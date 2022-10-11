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  • «Дзюба в ужасной форме и разочарован городом». В Турции объяснили неудачную игру форварда за «Демирспор»

«Дзюба в ужасной форме и разочарован городом». В Турции объяснили неудачную игру форварда за «Демирспор»

11 октября 2022, 22:08
17

Турецкий журналист Мехмет Озджан назвал причины неудачного стартак нападающего «Демирспора» Артема Дзюбы в чемпионате Турции.

«Я был на матче «Галатасарая» и «Аданы Демирспора» на прошлой неделе. У меня в клубе Дзюбы есть очень хорошие друзья. Поэтому я спросил насчет ситуации с Артемом в команде.

Во-первых, Дзюба не совсем понял, что за город Адана. Он считал, что это такой же прибрежный город, как и Анталия. Поэтому Дзюба был разочарован после подписания контракта.

К тому же, Артем находится в ужасной форме. У него не было предсезонной подготовки. Поэтому его уровень до сих пор не соответствует уровню его сокомандников», — сказал Озджан.

  • 18 августа нападающий перешел в турецкий клуб на правах свободного агента.
  • Он забил 1 гол в 4 матчах, проведя на поле 165 минут.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Турция. Суперлига Адана Демирспор Дзюба Артем
Комментарии (17)
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Sergey2761
1665515916
Заслуженный мастер спорта игрочишка.
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moskowcity-petrv
1665516027
Бездарь думал, что едет на курорт
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aaaaahhhh
1665516231
а вот не надо было с Азмуном разлучать...:)))))
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alex1951
1665516415
Право ,не знаю ,насколько верить турку.... Но в одном я согласен. В Зените он был КОРОЛЬ.... Потом задрочкался...весь мир в курсе... Ну,а потом поехало...Рубины,уины,руины.... Пацан сам себя засрал....без комментариев.. Ни клуба ,ни сборной ,НИХ!
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kvm
1665517336
надо возобновлять дрочку - без неё никак...
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Fandorine
1665517495
Географию надо было в школе учить, ***!!!
Ответить
paracetamol
1665518486
Был свиньей, так же и остался!
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DOCTOR PENALTY
1665519116
Всё идёт по плану, скоро подпишет контракт с Арисом, будет пара "супернападающих" с Кокориным.
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ScarlettOgusania
1665522477
Рукаку думал, что едет в город, а это оказалась деревня по-турецки, пожлобился на услуги агента, всё сама-сама)
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_Marqella_
1665523836
сомнительный источник
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