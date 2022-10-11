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    «Дзюба в ужасной форме и разочарован городом». В Турции объяснили неудачную игру форварда за «Демирспор»

    Турецкий журналист Мехмет Озджан назвал причины неудачного стартак нападающего «Демирспора» Артема Дзюбы в чемпионате Турции.

    «Я был на матче «Галатасарая» и «Аданы Демирспора» на прошлой неделе. У меня в клубе Дзюбы есть очень хорошие друзья. Поэтому я спросил насчет ситуации с Артемом в команде.

    Во-первых, Дзюба не совсем понял, что за город Адана. Он считал, что это такой же прибрежный город, как и Анталия. Поэтому Дзюба был разочарован после подписания контракта.

    К тому же, Артем находится в ужасной форме. У него не было предсезонной подготовки. Поэтому его уровень до сих пор не соответствует уровню его сокомандников», — сказал Озджан.

    • 18 августа нападающий перешел в турецкий клуб на правах свободного агента.
    • Он забил 1 гол в 4 матчах, проведя на поле 165 минут.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:08
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +23308

      DOCTOR PENALTY 27 минут назад

      Всё идёт по плану, скоро подпишет контракт с Арисом, будет пара "супернападающих" с Кокориным.

      0
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      Рейтинг: +17203

      paracetamol 37 минут назад

      Был свиньей, так же и остался!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      borusse 51 минуту назад

      Дзюба знает как дрочить с помощью телефона, как там карту найти ему не показали))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +125

      Fandorine 54 минуты назад

      Географию надо было в школе учить, ***!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2133

      kvm 56 минут назад

      надо возобновлять дрочку - без неё никак...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11034

      alex1951 1 час назад

      Право ,не знаю ,насколько верить турку....
      Но в одном я согласен.
      В Зените он был КОРОЛЬ....
      Потом задрочкался...весь мир в курсе...
      Ну,а потом поехало...Рубины,уины,руины....
      Пацан сам себя засрал....без комментариев..
      Ни клуба ,ни сборной ,НИХ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3395

      aaaaahhhh 1 час назад

      а вот не надо было с Азмуном разлучать...:)))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1300

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Бездарь думал, что едет на курорт

      1
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      Рейтинг: +11

      Sergey2761 1 час назад

      Заслуженный мастер спорта игрочишка.

      1
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      Рейтинг: +10435

      R_a_i_n 1 час назад

      Дедпул скучает по Тамбову)

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      Рейтинг: +11034

      alex1951 > R_a_i_n 1 час назад

      Прошу простить,мне невдомек,кто такой Дедпул?

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      Рейтинг: +460

      7:1 > alex1951 42 минуты назад

      дзюба праздновал чемпионство в костюме дэдпула. это что-то вроде супермена, тоже из комиксов, так сказать.

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      Рейтинг: +11034

      alex1951 > 7:1 29 минут назад

      Все равно ,мне ,старому ,непонятно ...однако хоть что то прояснили..
      А ,, 7:1,, - cтесняюсь спросить ,это в память о Ярцеве ,против Португалии?

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