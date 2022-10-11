Малком рассказал, что вспомнил о детстве в Бразилии на пути из Воронежа в Москву

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал ничью с «Факелом» (1:1) в 12-м туре РПЛ.

— В послематчевом комментарии вы нелестно отозвались о поле в Воронеже. Только ли оно виновато в том, что «Зенит» потерял здесь очки?

— Нет, конечно. Поле действительно было для нас сложным, оно несколько мешало тому стилю, которого придерживается «Зенит».

Но мы и на этом газоне имели много моментов, могли забить гораздо больше, но не хватало спокойствия в завершающей стадии атак. И у меня лично в том числе, когда я упустил пару возможностей. Кассьерра попал в перекладину. В общем, могли победить. А не смогли, повторюсь, не только из‑за поля.

— В Петербург вы возвращались через Москву, до которой из Воронежа ехали на автобусе. Как в нем коротали время в течение шести часов?

— Да всем понемногу успели позаниматься. Поели, кто‑то поспал. Мне, правда, в таких поездках сложно уснуть. Плюс еще кофе выпил. Зато мы с удовольствием поболтали всей командой. Было весело.

— Это ваша первая такая долгая поездка на автобусе?

— Нет. У меня такой опыт, например, в «Коринтиансе» был. Когда играл еще в детских командах, часов по 6–7 на автобусе ездили. Так что на пути из Воронежа испытал нечто вроде ностальгии по детству. И еще подумал: хорошо, что в «Зените», куда и как бы мы ни ехали, это всегда комфортно.