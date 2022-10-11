Ари назвал клуб РПЛ, в котором зарабатывал больше всего

Бывший нападающий «Краснодара» Ари высказался о своих бывших клубах РПЛ.

Бразилец выступал за «Краснодар» с 2013 по 2021 год.

Он также играл за «Спартак» и «Локомотив».

В 2018 году Ари получил российское гражданство.

— Вы поиграли в нескольких командах РПЛ. Где больше всего понравилось?

— В «Спартаке», «Локо», «Краснодаре» мне было хорошо, у меня осталось много друзей. Сравнивая эти команды, я выберу «Краснодар» — я провел там 7 лет, это мой дом. В «Локомотиве» я стал чемпионом России и выиграл Кубок, в «Спартаке» было много классных моментов, но «Краснодар», повторюсь, мой дом!

— В каком российском клубе вам платили больше всего денег? В «Спартаке»?

— Нет, в «Краснодаре» платили больше, чем в «Локо» и «Спартаке». В этом клубе все профессиональнее, нежели в московских. Лично для меня.

— С Федуном общались?

— Нет, никогда не общался. У меня с ним не было такого контакта, как с Галицким. В «Краснодаре» я чувствовал себя как дома: небольшой город, хорошие фанаты, было топ! У красно-белых ультрас, как и у «Локомотива» — они похожи на бразильских болельщиков.