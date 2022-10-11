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    Ари: «Буду обновлять российский паспорт, пока не умру»

    Экс-нападающий «Краснодара» и «Спартака» Ари рассказал, считает ли себя россиянином.

    — У вас есть российский паспорт. Когда он заканчивается?

    — В 2032 году, если я не ошибаюсь.

    — Будете обновлять?

    — Конечно, пока не умру! Я чувствую себя наполовину россиянином и горжусь этим. Не понимаю людей, которые говорят плохие вещи про вашу страну, почему все сейчас вас ругают? Не понимаю! Я полностью на стороне России и всегда буду ее поддерживать!

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17189

      paracetamol 40 минут назад

      Да живи уж, так и быть!

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      Рейтинг: +17372

      Cleaner 51 минуту назад

      Заканчивается российский паспорт??? Это что то новое в российском законодательстве. Есть замена паспорта по достижению возраста. Есть лишение гражданства. Других вариантов нет.

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