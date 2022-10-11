Ари: «Буду обновлять российский паспорт, пока не умру»

Экс-нападающий «Краснодара» и «Спартака» Ари рассказал, считает ли себя россиянином.
— У вас есть российский паспорт. Когда он заканчивается?
— В 2032 году, если я не ошибаюсь.
— Будете обновлять?
— Конечно, пока не умру! Я чувствую себя наполовину россиянином и горжусь этим. Не понимаю людей, которые говорят плохие вещи про вашу страну, почему все сейчас вас ругают? Не понимаю! Я полностью на стороне России и всегда буду ее поддерживать!
- Бразилец выступал за «Краснодар» с 2013 по 2021 год.
- Он также играл за «Спартак» и «Локомотив».
- В 2018 году Ари получил российское гражданство.
Источник: «РБ Спорт»