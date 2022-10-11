Ари: «Россия – лучшая страна мира. Не вижу никаких минусов»

Экс-нападающий «Краснодара» и «Спартака» Ари высказался о России.

– Вам понравилась Москва?

– Понравилась, только есть одно но: если ты не дружишь с головой, не сконцентрирован на футболе, ты потеряешься – 100%. Очень большой город, много красивейших девушек, много ночных клубов – вообще другая жизнь! А в Краснодаре все спокойно.

Помню, как я забил за «Спартак» и вывел команду в группу Лиги чемпионов. Это навсегда в моей памяти, как и гол в ворота ЦСКА, и радость ультрас: фанаты ведут себя как сумасшедшие – топовая атмосфера, прямо как в Бразилии! В «Локомотиве» тоже все было хорошо, часто играли в еврокубках.

В каждом клубе были свои плюсы. Неважно, какой город, потому что я люблю Россию!

– Москва – лучший город мира?

– Абсолютно! Россия – лучшая страна мира, как и столица – лучшая. В этой стране ведется работа 24/7, очень красиво, не вижу никаких минусов.