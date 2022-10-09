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    Наумов: «Семин поднимет «Локомотив» в топ-5»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выступил за назначение на пост главного тренера команды Юрия Семина.

    — В качестве «спасителя» Юрий Семин сейчас – лучшая кандидатура? Или стоит обратить внимание на молодых?

    — Я вижу только его как единственного человека не только в России, но и в Европе, который быстро может быстро сделать результат. Во-первых, у него есть огромный опыт, во-вторых, он знает все про локомотивский футбол. И это позволит ему решить проблему быстро, я сам убедился в этом в 2009 году, когда мы его позвали, и Юрий Павлович оперативно навел порядок в команде.

    Конечно, прямо сейчас достичь каких-то серьезных успехов будет сложно, потому что команда не готова, «просела», но после перерыва он подготовит «Локо» так, что они сделают большой рывок и как минимум попадут в итоге в «пятерку».

    Кроме того, перед Семиным можно поставить задачу подготовить себе смену, там же есть столько ребят: Игорь Черевченко, Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов, Владимир Маминов, Евгений Харлачев, Динияр Билялетдинов… Все они вполне могли бы помогать Семину, а в дальнейшем кто-то из них возглавил бы главную команду.

    • «Локомотив» накануне уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
    • Команда идет в РПЛ 14-й.
    • У «Локо» 5 поражений в РПЛ подряд.

    Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5775

      Красногорск_Фан 22 минуты назад

      Вот вот. Надо своих растить. Под присмотром юпс. Тренер локомотива должен любить клуб , уважать его историю и болельщиков , не вертеться как флюгер в поиске более выгодных предложений.

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      Рейтинг: +4894

      PAREVG. 28 минут назад

      Да, согласен, к тому же, шПалыч, пока его грызун не выгнал, как раз и готовил Пашинина себе на замену.

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