Наумов: «Семин поднимет «Локомотив» в топ-5»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выступил за назначение на пост главного тренера команды Юрия Семина.

– В качестве «спасителя» Юрий Семин сейчас – лучшая кандидатура? Или стоит обратить внимание на молодых?

– Я вижу только его как единственного человека не только в России, но и в Европе, который быстро может быстро сделать результат. Во-первых, у него есть огромный опыт, во-вторых, он знает все про локомотивский футбол. И это позволит ему решить проблему быстро, я сам убедился в этом в 2009 году, когда мы его позвали, и Юрий Павлович оперативно навел порядок в команде.

Конечно, прямо сейчас достичь каких-то серьезных успехов будет сложно, потому что команда не готова, «просела», но после перерыва он подготовит «Локо» так, что они сделают большой рывок и как минимум попадут в итоге в «пятерку».

Кроме того, перед Семиным можно поставить задачу подготовить себе смену, там же есть столько ребят: Игорь Черевченко, Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов, Владимир Маминов, Евгений Харлачев, Динияр Билялетдинов… Все они вполне могли бы помогать Семину, а в дальнейшем кто-то из них возглавил бы главную команду.

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