Агент: «Евсеев в «Локомотиве»? Пока он не собирается уходить из «Шинника»

Агент главного тренера «Шинника» Вадима Евсеева Александр Маньяков прокомментировал информацию о возможном назначении тренера в «Локомотив».

«Из «Локомотива» со мной никто не связывался по поводу Евсеева. Может быть, кто-то из клуба связался с Вадимом Валентиновичем, этого я не знаю. Но в данный момент Евсеев полностью сконцентрирован на работе в «Шиннике». Пока не собирается оттуда уходить», – сказал Маньяков.

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