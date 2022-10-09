Агент: «Евсеев в «Локомотиве»? Пока он не собирается уходить из «Шинника»

Агент главного тренера «Шинника» Вадима Евсеева Александр Маньяков прокомментировал информацию о возможном назначении тренера в «Локомотив».
«Из «Локомотива» со мной никто не связывался по поводу Евсеева. Может быть, кто-то из клуба связался с Вадимом Валентиновичем, этого я не знаю. Но в данный момент Евсеев полностью сконцентрирован на работе в «Шиннике». Пока не собирается оттуда уходить», – сказал Маньяков.
- «Локомотив» накануне уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
- Команда идет в РПЛ 14-й.
- «Локомотив» планирует вернуть Семина на пост тренера.
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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»