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    Лига 1. «ПСЖ» в меньшинстве удержал ничью против «Реймса», «Марсель» впервые в сезоне проиграл

    «ПСЖ» в десятом туре чемпионата Франции сыграл вничью с «Реймсом» на выезде. С 41-й минуты парижане были в меньшинстве после удаления Серхио Рамоса.

    Команда Кристофа Гальтье лидирует в таблице. «Реймс» занимает 14-ю строчку.

    В другой встрече «Марсель» впервые в сезоне проиграл. Команда Игора Тудора проиграла выходцу из Лиги 2 «Аяччо».

    Марсельцы идут вторыми, отставая от «ПСЖ» на три очка. «Аяччо» располагается в зоне вылета.

    Франция. Лига 1. 10-й тур

    Марсель – Аяччо – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Пайет, 15 (с пенальти); 1:1 – Муссити-Око, 25; 1:2 – Балерди, 47 (в свои ворота).

    Реймс – ПСЖ – 0:0

    Удаления: нет – Рамос, 41.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

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    Источник: Бомбардир.ру

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