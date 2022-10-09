Лига 1. «ПСЖ» в меньшинстве удержал ничью против «Реймса», «Марсель» впервые в сезоне проиграл

«ПСЖ» в десятом туре чемпионата Франции сыграл вничью с «Реймсом» на выезде. С 41-й минуты парижане были в меньшинстве после удаления Серхио Рамоса.

Команда Кристофа Гальтье лидирует в таблице. «Реймс» занимает 14-ю строчку.

В другой встрече «Марсель» впервые в сезоне проиграл. Команда Игора Тудора проиграла выходцу из Лиги 2 «Аяччо».

Марсельцы идут вторыми, отставая от «ПСЖ» на три очка. «Аяччо» располагается в зоне вылета.

Франция. Лига 1. 10-й тур

Марсель – Аяччо – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Пайет, 15 (с пенальти); 1:1 – Муссити-Око, 25; 1:2 – Балерди, 47 (в свои ворота).

Реймс – ПСЖ – 0:0

Удаления: нет – Рамос, 41.

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