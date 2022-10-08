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    Баринов: «Беру ответственность за большую часть поражений «Локомотива» на себя»

    Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал последние поражения команды.

    «Я хочу извиниться перед болельщиками. Беру ответственность за большую часть поражений команды на себя – как капитан команды. Сейчас нужно работать еще усерднее, чтобы выйти из ситуации, в которой мы оказались. Надеюсь, получится ее выправить», – сказал Баринов.

    • «Локомотив» уволил главного тренера и спортивного директора.
    • У команды 5 поражений в РПЛ подряд.
    • «Локо» идет в таблице 14-м.

    Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром

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    Источник: телеграм-канал «Ложа прессы»

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    08.10.2022 23:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7511

      Томик 1 час назад

      Как этого дурачка капитаном назначили?

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      Рейтинг: +5754

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Значит капитан хреновый. Из вас один Худяков старается играть. Вот его и надо капитаном. Пусть вам втыкает

      0
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      Рейтинг: +597

      ScarlettOgusania > Красногорск_Фан 1 час назад

      Этого "капитана" сегодня не было видно на поле, и команду забыл вывести

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