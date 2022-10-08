Баринов: «Беру ответственность за большую часть поражений «Локомотива» на себя»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал последние поражения команды.

«Я хочу извиниться перед болельщиками. Беру ответственность за большую часть поражений команды на себя – как капитан команды. Сейчас нужно работать еще усерднее, чтобы выйти из ситуации, в которой мы оказались. Надеюсь, получится ее выправить», – сказал Баринов.

«Локомотив» уволил главного тренера и спортивного директора.

У команды 5 поражений в РПЛ подряд.

«Локо» идет в таблице 14-м.

Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром