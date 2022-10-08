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    Суарес: «Не видел, чтобы Месси плакал так, как в «Барселоне» в 2020 году. В клубе был бардак»

    Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал о своих последних месяцах в клубе. Он покинул его осенью 2020 года.

    «Тогда мы страдали – из-за вылета из Лиги чемпионов от «Баварии» (когда «Барса» проиграла со счетом 2:8 – прим. «Бомбардира»). Все было очень сложно.

    Говорили, что хотят избавиться от Лионеля Месси. В клубе был бардак. Лео страдал. Я не видел, чтобы он плакал столько, как тогда в «Барселоне». Потом я перешел в «Атлетико», где был счастлив», – сказал Суарес.

    • Уругваец в сезоне-2020/21 выиграл с «Атлетико» Примеру.
    • Месси в 2021 году действительно покинул «Барселону» в связи с истечением контракта.
    • «Барселона» намерена вернуть Месси ближайшим летом.

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    Источник: Mundo Deportivo

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