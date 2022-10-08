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    Керимов: «Не согласен, что Дзюба сдулся»

    Комментатор Эльвин Керимов считает, что форвард «Адана Демирспора» Артем Дзюба еще способен играть на высоком уровне.

    «Не согласен, что Дзюба сдулся. Нужно учитывать предсезонку – он с командой еe не проходил. Сначала тренировался индивидуально, а потом с «Рубином».

    Однако он не был частью «Рубина», не был частью подготовки команды к сезону. Артeм просто тренировался для поддержания формы. Как мы видим, этого недостаточно.

    Турецкий чемпионат очень интенсивный, с очень высокими скоростями. Как бы странно это ни звучало, да? Пенсионерский чемпионат, самый возрастной в Европе, но при этом там футбол интенсивный.

    Есть много команд, которые прессингуют и играют на высоких скоростях. Пока чувствуется, что Дзюба просто не провeл предсезонку с Монтеллой.

    Дзюба в порядке, просто нужно время. Я бы не стал говорить, что он закончился. Это не так. Слишком мало времени прошло, слишком мало игрового времени.

    Он провeл полный матч только с «Фенербахче». У него есть качества, чтобы быть эффективным. Самое главное – набрать форму.

    «Адана» очень хорошо исполняет стандарты, создаeт много моментов, часто доставляет мяч в штрафную, наносит много ударов.

    Мы знаем, как Артeм умеет оттягиваться в опорную зону, играть в короткие передачи, скидывать мячи партнeрам. Непосредственно в штрафной Дзюба всегда опасен, даже если команда играет низом.

    Но «Адана» играет мало в футбол через «столба», однако думаю, что Артeм адаптируется к этому стилю», – сказал Керимов.

    • 18 августа нападающий перешел в турецкий клуб на правах свободного агента.
    • Он забил 1 гол в 4 матчах, проведя на поле 165 минут.
    • Вчера Дзюба сыграл впервые за месяц, выйдя на замену на 84-й минуте.

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    Источник: «Чемпионат»

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