Керимов: «Не согласен, что Дзюба сдулся»

Комментатор Эльвин Керимов считает, что форвард «Адана Демирспора» Артем Дзюба еще способен играть на высоком уровне.

«Не согласен, что Дзюба сдулся. Нужно учитывать предсезонку – он с командой еe не проходил. Сначала тренировался индивидуально, а потом с «Рубином».

Однако он не был частью «Рубина», не был частью подготовки команды к сезону. Артeм просто тренировался для поддержания формы. Как мы видим, этого недостаточно.

Турецкий чемпионат очень интенсивный, с очень высокими скоростями. Как бы странно это ни звучало, да? Пенсионерский чемпионат, самый возрастной в Европе, но при этом там футбол интенсивный.

Есть много команд, которые прессингуют и играют на высоких скоростях. Пока чувствуется, что Дзюба просто не провeл предсезонку с Монтеллой.

Дзюба в порядке, просто нужно время. Я бы не стал говорить, что он закончился. Это не так. Слишком мало времени прошло, слишком мало игрового времени.

Он провeл полный матч только с «Фенербахче». У него есть качества, чтобы быть эффективным. Самое главное – набрать форму.

«Адана» очень хорошо исполняет стандарты, создаeт много моментов, часто доставляет мяч в штрафную, наносит много ударов.

Мы знаем, как Артeм умеет оттягиваться в опорную зону, играть в короткие передачи, скидывать мячи партнeрам. Непосредственно в штрафной Дзюба всегда опасен, даже если команда играет низом.

Но «Адана» играет мало в футбол через «столба», однако думаю, что Артeм адаптируется к этому стилю», – сказал Керимов.