Керимов: «Не исключаю, что Дзюба вернется в Россию»

Комментатор Эльвин Керимов порассуждал о будущем форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбы.
«У Дзюбы контракт «1+1». Если покажет себя хорошо, то продлят ещe на год. Почему-то я уверен, что это не последний его клуб.
Если у него сложится в «Адане» и он поиграет там три или четыре года, то последний. Если не сложится, то Артeм наверняка пойдeт дальше играть, потому что он не насытился.
Он очень любит футбол, игру, себя в игре. Не исключаю, что он вернeтся в Россию. Конечно, на другой контракт, если не получится в «Адане».
Ему ещe хочется поиграть, а у него есть ресурсы и возраст ещe не критический», – сказал Керимов.
- 18 августа нападающий перешел в турецкий клуб на правах свободного агента.
- Он забил 1 гол в 4 матчах, проведя на поле 165 минут.
- Вчера Дзюба сыграл впервые за месяц, выйдя на замену на 84-й минуте.
Источник: «Чемпионат»