Керимов: «Не исключаю, что Дзюба вернется в Россию»

Комментатор Эльвин Керимов порассуждал о будущем форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбы.

«У Дзюбы контракт «1+1». Если покажет себя хорошо, то продлят ещe на год. Почему-то я уверен, что это не последний его клуб.

Если у него сложится в «Адане» и он поиграет там три или четыре года, то последний. Если не сложится, то Артeм наверняка пойдeт дальше играть, потому что он не насытился.

Он очень любит футбол, игру, себя в игре. Не исключаю, что он вернeтся в Россию. Конечно, на другой контракт, если не получится в «Адане».

Ему ещe хочется поиграть, а у него есть ресурсы и возраст ещe не критический», – сказал Керимов.