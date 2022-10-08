Керимов объяснил, почему Дзюба не играет за «Адана Демирспор»

Комментатор Эльвин Керимов назвал причину отсутствия игровой практики у форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбы.

18 августа нападающий перешел в турецкий клуб на правах свободного агента.

Он забил 1 гол в 4 матчах, проведя на поле 165 минут.

Вчера Дзюба сыграл впервые за месяц, выйдя на замену на 84-й минуте.

«Пока Монтелла играет без чистого нападающего, выпускает на замену конкурентов Дзюбы – Гульбрандсена и Ассомбалонга, которые забили «Анталье» по голу.

Пока Артeму нужно набирать форму, а Монтелла при игре с «ложной девяткой» достаточно эффективен. Он использует Беланду в этой роли. Сейчас нет необходимости играть в чистого нападающего.

Дзюба не вписывается в схему. Монтелла ведь выбрал еe не от хорошей жизни. И Дзюба, и Ассомбалонга на старте сезона его не впечатлили. Не получив качества от них, при этом увидев, что они пока не очень готовы, Монтелла начал играть с «ложной девяткой».

Ещe и Балотелли ушeл. Если Дзюба будет в форме, то можно играть в чистого нападающего отрезками, может быть, неполный матч. Пока игра «ложной девяткой» эффективна, так как у Беланды всe залетает.

В прошлом сезоне Ассомбалонга играл чистого форварда. Я не беру Балотелли, потому что он уникальный футболист: может играть как угодно. Монтелла, меняя стиль, отталкивался от формы своих нападающих, которые пока ему не приносят результат», – объяснил Керимов.