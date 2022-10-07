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Мостовой: «Многие хвалят Абаскаля. А что он сделал?»

7 октября 2022, 20:27
14

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о работе Гильермо Абаскаля в московском клубе.

«Сейчас многие хвалят Абаскаля. А что он сделал? Пришел в готовую команду, и делает то, что любой человек в принципе должен делать.

Такое ощущение, что Абаскаль пришел и перевез с собой Квинси Промеса, Шамара Николсона, Александра Соболева, Георгия Джикию. Он пришел в готовую команду с готовыми футболистами», – считает Мостовой.

  • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 очков.
  • Абаскаль возглавил «Спартак» летом.

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Источник: телеграм-канал Metaratings
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (14)
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АртурZaСМ
1665164682
Мостовой, пи..еть не мешки ворочать. Капец он о себе высокого мнения...
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Мася_1989
1665167087
А Мостовой много говорит и ничего не делает
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партизан84
1665169251
уймись, дурак!
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zigbert
1665171369
Хвалить или не хвалить Абаскаля не так уж и важно, главное есть изменения к лучшему. А Мостовой как всегда в своем стиле.
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