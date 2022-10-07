Мостовой: «Многие хвалят Абаскаля. А что он сделал?»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о работе Гильермо Абаскаля в московском клубе.

«Сейчас многие хвалят Абаскаля. А что он сделал? Пришел в готовую команду, и делает то, что любой человек в принципе должен делать.

Такое ощущение, что Абаскаль пришел и перевез с собой Квинси Промеса, Шамара Николсона, Александра Соболева, Георгия Джикию. Он пришел в готовую команду с готовыми футболистами», – считает Мостовой.