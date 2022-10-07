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    Мостовой: «Многие хвалят Абаскаля. А что он сделал?»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о работе Гильермо Абаскаля в московском клубе.

    «Сейчас многие хвалят Абаскаля. А что он сделал? Пришел в готовую команду, и делает то, что любой человек в принципе должен делать.

    Такое ощущение, что Абаскаль пришел и перевез с собой Квинси Промеса, Шамара Николсона, Александра Соболева, Георгия Джикию. Он пришел в готовую команду с готовыми футболистами», – считает Мостовой.

    • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 очков.
    • Абаскаль возглавил «Спартак» летом.

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +281

      ЭтожЯ 2 минуты назад

      Полыхнут ща "народные" пукалки )))

      0
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      Рейтинг: +3519

      АртурZaСМ 11 минут назад

      Мостовой, пи..еть не мешки ворочать. Капец он о себе высокого мнения...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1226

      Taps 20 минут назад

      На бабло спартак развёл ...

      0
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