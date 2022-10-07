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    Генич назвал причину ухода Уткина из «Краснодара»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич объяснил, почему полузащитник Даниил Уткин прошлым летом сменил «Краснодар» на «Ростов».

    – У Сергея Галицкого сердце кровью не обливается, когда он на Уткина смотрит?

    – Наоборот, он радуется. Ты же знаешь историю, почему он ушел? Уткин был в «Краснодаре». А то, что происходило дальше, меня удивило – я думал, что он останется в «Ахмате». Но Андрей Викторович [Талалаев] мне сказал, что он к ним только на год пришел.

    У него, по-моему, была выкупанная стоимость – 3 миллиона евро. Я слышал, что «Ахмат» хотел его выкупить за эти деньги и чуть ли не на следующий день сразу продать. В «Динамо» или «Зенит», например.

    Как понимаю, ни «Динамо», ни «Зенит» не гарантировали ему место в основе. А «Ахмату» еще надо было поискать эти деньги.

    В «Краснодаре» мне говорили: Уткин хорош в «Ахмате», мы его вернем. Но у них есть тройка, на которую они рассчитывали: Черников, Кривцов и Сперцян. И еще есть Якимов. Уткину было сказано: «Конкуренция...».

    – Почему нельзя было использовать Сперцяна вместе с Уткиным?

    – Потому что хотели использовать Кривцова. Он очень нравится руководству клуба, тренерскому штабу. У него действительно есть хорошие качества.

    Может, он не такой изящный, как Уткин, но при этом он отрабатывает и в защите, и в атаке. У него классный дальний удар.

    – То есть всех вместе использовать невозможно?

    – Только троих можно было использовать. Возможно, надо было играть в 4-4-2, но у них есть схема 4-3-3, от которой они практически не отходят.

    Можно было бы Эдика поднять наверх, но там Олусегун прибавил здорово. Есть Ионов, который ниже определенного уровня не опускается, есть Кордоба.

    А Валерий Георгиевич [Карпин] Уткину сказал: «Будешь у меня играть железобетонно». Плюс, сборная России.

    – Думал, что у него есть обида на «Краснодар».

    – Обида на «Краснодар» есть.

    – Я к тому, что она вроде бы ушла с отставкой Мусаева.

    – Не знаю, насколько она ушла или нет с уходом Мусаева, но Уткин считает себя недооцененным. Он профессионал, здорово прибавил, классный футболист.

    Но, к сожалению для Дани, гарантии, что он играл бы железобетонно, в «Краснодаре» ему дать никто не мог.

    • 22-летний Уткин – воспитанник «Краснодара».
    • В этом сезоне хавбек провел за «Ростов» 13 матчей, забил 3 гола и сделал 6 ассистов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +66114

      portero 1 час назад

      И Мотя Сафонов свинтит, если денег будут зажимать...

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      Рейтинг: +66114

      portero 1 час назад

      Успехов Дане Уткину!!!!
      И пусть бычкам заколотит парочку и победит.....
      Тормоза пусть Kордобой любуются, у нeго красивые позы и слова!!!

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      Рейтинг: +23287

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      На Даньке хорошо заработали. Но надо быть объективными - по уровню он такой, каких в Краснодаре немало, поэтому продали. Вот уровень Моти не даёт сомневаться, его не продадут.

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