Генич назвал причину ухода Уткина из «Краснодара»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич объяснил, почему полузащитник Даниил Уткин прошлым летом сменил «Краснодар» на «Ростов».

– У Сергея Галицкого сердце кровью не обливается, когда он на Уткина смотрит?

– Наоборот, он радуется. Ты же знаешь историю, почему он ушел? Уткин был в «Краснодаре». А то, что происходило дальше, меня удивило – я думал, что он останется в «Ахмате». Но Андрей Викторович [Талалаев] мне сказал, что он к ним только на год пришел.

У него, по-моему, была выкупанная стоимость – 3 миллиона евро. Я слышал, что «Ахмат» хотел его выкупить за эти деньги и чуть ли не на следующий день сразу продать. В «Динамо» или «Зенит», например.

Как понимаю, ни «Динамо», ни «Зенит» не гарантировали ему место в основе. А «Ахмату» еще надо было поискать эти деньги.

В «Краснодаре» мне говорили: Уткин хорош в «Ахмате», мы его вернем. Но у них есть тройка, на которую они рассчитывали: Черников, Кривцов и Сперцян. И еще есть Якимов. Уткину было сказано: «Конкуренция...».

– Почему нельзя было использовать Сперцяна вместе с Уткиным?

– Потому что хотели использовать Кривцова. Он очень нравится руководству клуба, тренерскому штабу. У него действительно есть хорошие качества.

Может, он не такой изящный, как Уткин, но при этом он отрабатывает и в защите, и в атаке. У него классный дальний удар.

– То есть всех вместе использовать невозможно?

– Только троих можно было использовать. Возможно, надо было играть в 4-4-2, но у них есть схема 4-3-3, от которой они практически не отходят.

Можно было бы Эдика поднять наверх, но там Олусегун прибавил здорово. Есть Ионов, который ниже определенного уровня не опускается, есть Кордоба.

А Валерий Георгиевич [Карпин] Уткину сказал: «Будешь у меня играть железобетонно». Плюс, сборная России.

– Думал, что у него есть обида на «Краснодар».

– Обида на «Краснодар» есть.

– Я к тому, что она вроде бы ушла с отставкой Мусаева.

– Не знаю, насколько она ушла или нет с уходом Мусаева, но Уткин считает себя недооцененным. Он профессионал, здорово прибавил, классный футболист.

Но, к сожалению для Дани, гарантии, что он играл бы железобетонно, в «Краснодаре» ему дать никто не мог.