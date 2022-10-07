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    Кукуляк назвал двух российских игроков, впечатливших его больше всего

    Арбитр РПЛ Евгений Кукуляк отметил двух футболистов, впечатливших его больше всего.

    «Назову игроков из двух поколений. Во‑первых, застал еще период, когда заканчивал карьеру Зырянов в Первой лиге. Поразил выбором позиции, тем, какие передачи он выдает, как видит поле. Он получает мяч, а вторым касанием может сделать диагональ на 40 метров.

    Еще был удивлен, что он в таком возрасте совершал очень много отборов. Почти без единоборств — за счет выбора позиции оказывался в нужном месте и забирал мяч, а потом сразу выдавал острый пас.

    Второй игрок — Антон Зиньковский. У нас много хороших молодых футболистов, но он одновременно обладает и высокой скоростью, и очень интересной техникой. Причем, он это сочетает — один из немногих, кто может быть очень техничным и на большой скорости, — сказал Кукуляк.

    • Кукуляку 35 лет.
    • Он судит в РПЛ с 2020 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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