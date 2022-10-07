«Все через это прошли, кто играл за границей». Мостовой – об игровой практике Дзюбы в Турции

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о ситуации форварда Артема Дзюбы в «Адана Демирспоре».

18 августа нападающий перешел в турецкий клуб на правах свободного агента.

Он забил 1 гол в 3 матчах, проведя на поле 159 минут.

В последних 3 играх Дзюба неизменно оставался в запасе.

«Когда Дзюба подписывал контракт, то я тогда говорил, что турецкий чемпионат очень сложный и сильный, там много иностранцев играет. В «Адане» был Балотелли и еще один форвард, который довольно много забивал в том сезоне. Конкуренция там и так была.

С одной стороны, вполне нормальное явление, что играет другой нападающий. Другое дело, что Дзюба не выходит даже на замену, но здесь нам трудно назвать основную причину.

Но команда в лидерах идет. Сами понимаете, европейские чемпионаты – это конкуренция.

Дзюба не угадал с выбором команды? Он уехал первый раз в 34 года за границу и столкнулся с тем, с чем все сталкиваются там. Одно дело выступать в России, но в европейских чемпионатах все по-другому, там доказывать надо.

Артем с этим столкнулся, но ничего страшного в этом нет. Он же все это понимает, тренируется, работает. Посмотрим, сможет он или не сможет.

Конечно, ему нужно доказывать. Все через это прошли, кто играл за границей. Доказывай на поле, что ты лучший, иначе сядешь на скамейку и будешь смотреть на других.

Не согласен с тем, что Дзюба уже утратил свой прежний уровень. Возраст у него еще нормальный, а когда он в «Зените» выходил играть, то был одним из лучших. Просто он столкнулся с совсем другим уровнем футбола.

Если он в следующем году вернется в Россию, то сможет играть во многих командах. Здесь ему можно спокойно играть до 40 лет», – сказал Мостовой.