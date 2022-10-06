«Как так можно врать на всю страну?». Отец Гогричиани – об обвинениях со стороны бывшей девушки сына

Гоча Гогричиани, отец футболиста «Балтики» Гочи Гогричиани-младшего, объяснил, почему считает ложью обвинения Кристины Куддус в адрес его сына.

Куддус обвинила Гогричиани в домашнем насилии и рассказала об избиениях.

«Балтика» отстранила игрока от тренировок на время расследования.

Полиция Калининграда начала проверку.

– Можете поверить в то, о чем говорит Кристина?

– Это просто катастрофа. Я даже не знаю, что ею движет. Я не могу понять, как так можно врать на всю страну?

Она говорит, что после того, как Гоча якобы сломал ей нос, она полетела в Москву, а через три дня снова вернулась к нему. Где здесь логика?

Если только она с самого начала это не задумала, чтобы забрать у Гочи деньги или еще что-то. Во-первых, она намного старше моего сына. У них случился конфликт, когда она приехала к нему на квартиру, а не он к ней.

Она первая подняла шум. Это все зафиксировано – и как она ему угрожала, и как скандалила из-за верности.

Плюс, она культуристка – накаченная девушка. Попробуй ей еще нос сломать! Это не так просто.