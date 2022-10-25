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  • Подруга Гогричиани рассказала, как проходит внутреннее расследование «Балтики» по факту избиения

Подруга Гогричиани рассказала, как проходит внутреннее расследование «Балтики» по факту избиения

25 октября 2022, 12:00
1

Кристина Куддус, подруга форварда «Балтики» Гочи Гогричиани, заявила, что клуб Первой лиги прикрывал избившего ее футболиста.

  • Ранее Куддус рассказала об избиениях со стороны футболиста.
  • Клуб отстранил Гогричиани от тренировок на время расследования.
  • Куддус забрала заявление из полиции.

«Это все был блеф с их стороны, чтобы как-то выкрутиться перед СМИ, общественностью и фанатами. Клуб ничего не расследовал, просто прикрывал его и постоянно инструктировал Гочу, как себя вести. Они ни разу со мной не связались, хотя я была готова с ними пообщаться.

Им важно было только чтобы это было как можно быстрее замято. И ранее его отец сам проговорился и подтвердил в СМИ, что «Балтика» наняла адвоката для Гочи. Делайте выводы сами», – сказала Куддус.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Первая лига Балтика Гогричиани Гоча
Комментарии (1)
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Solist345345
1666691576
Зачем здесь вся эта информация и почему клуб должен общаться с какой-то бывшей своего игрока. Если он и накосячил, то с ним и с ней должны были общаться только правоохранительные органы, ВСЁ! "Девочка" решила ещё и попиариться на местном уровне, кроме того, что денюжку состригла.
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