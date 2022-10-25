Подруга Гогричиани рассказала, как проходит внутреннее расследование «Балтики» по факту избиения

Кристина Куддус, подруга форварда «Балтики» Гочи Гогричиани, заявила, что клуб Первой лиги прикрывал избившего ее футболиста.
- Ранее Куддус рассказала об избиениях со стороны футболиста.
- Клуб отстранил Гогричиани от тренировок на время расследования.
- Куддус забрала заявление из полиции.
«Это все был блеф с их стороны, чтобы как-то выкрутиться перед СМИ, общественностью и фанатами. Клуб ничего не расследовал, просто прикрывал его и постоянно инструктировал Гочу, как себя вести. Они ни разу со мной не связались, хотя я была готова с ними пообщаться.
Им важно было только чтобы это было как можно быстрее замято. И ранее его отец сам проговорился и подтвердил в СМИ, что «Балтика» наняла адвоката для Гочи. Делайте выводы сами», – сказала Куддус.
Источник: «Спорт-Экспресс»