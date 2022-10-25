Подруга Гогричиани рассказала, как проходит внутреннее расследование «Балтики» по факту избиения

Кристина Куддус, подруга форварда «Балтики» Гочи Гогричиани, заявила, что клуб Первой лиги прикрывал избившего ее футболиста.

Ранее Куддус рассказала об избиениях со стороны футболиста.

Клуб отстранил Гогричиани от тренировок на время расследования.

Куддус забрала заявление из полиции.

«Это все был блеф с их стороны, чтобы как-то выкрутиться перед СМИ, общественностью и фанатами. Клуб ничего не расследовал, просто прикрывал его и постоянно инструктировал Гочу, как себя вести. Они ни разу со мной не связались, хотя я была готова с ними пообщаться.

Им важно было только чтобы это было как можно быстрее замято. И ранее его отец сам проговорился и подтвердил в СМИ, что «Балтика» наняла адвоката для Гочи. Делайте выводы сами», – сказала Куддус.