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    Подруга Гогричиани рассказала, как проходит внутреннее расследование «Балтики» по факту избиения

    Кристина Куддус, подруга форварда «Балтики» Гочи Гогричиани, заявила, что клуб Первой лиги прикрывал избившего ее футболиста.

    • Ранее Куддус рассказала об избиениях со стороны футболиста.
    • Клуб отстранил Гогричиани от тренировок на время расследования.
    • Куддус забрала заявление из полиции.

    «Это все был блеф с их стороны, чтобы как-то выкрутиться перед СМИ, общественностью и фанатами. Клуб ничего не расследовал, просто прикрывал его и постоянно инструктировал Гочу, как себя вести. Они ни разу со мной не связались, хотя я была готова с ними пообщаться.

    Им важно было только чтобы это было как можно быстрее замято. И ранее его отец сам проговорился и подтвердил в СМИ, что «Балтика» наняла адвоката для Гочи. Делайте выводы сами», – сказала Куддус.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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