«Балтика» отстранила Гогричиани от тренировок. Бывшая девушка обвинила игрока в избиениях

«Балтика» выступила с заявлением по ситуации с участием форварда Гочи Гогричиани.

Футболиста обвинили в домашнем насилии.

Его бывшая девушка Кристина Куддус рассказала об избиениях.

«В отношении новостей, связанных с заявлениями в адрес нашего игрока Гочи Гогричиани, футбольный клуб «Балтика» заявляет следующее.

В настоящий момент клуб ведет внутреннее разбирательство произошедшего. На время служебной проверки футболист отстранен от тренировочного процесса с основной командой», – говорится в заявлении клуба.