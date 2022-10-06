«Балтика» отстранила Гогричиани от тренировок. Бывшая девушка обвинила игрока в избиениях

«Балтика» выступила с заявлением по ситуации с участием форварда Гочи Гогричиани.
- Футболиста обвинили в домашнем насилии.
- Его бывшая девушка Кристина Куддус рассказала об избиениях.
«В отношении новостей, связанных с заявлениями в адрес нашего игрока Гочи Гогричиани, футбольный клуб «Балтика» заявляет следующее.
В настоящий момент клуб ведет внутреннее разбирательство произошедшего. На время служебной проверки футболист отстранен от тренировочного процесса с основной командой», – говорится в заявлении клуба.
Источник: сайт «Балтики»