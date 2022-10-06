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    «Балтика» отстранила Гогричиани от тренировок. Бывшая девушка обвинила игрока в избиениях

    «Балтика» выступила с заявлением по ситуации с участием форварда Гочи Гогричиани.

    • Футболиста обвинили в домашнем насилии.
    • Его бывшая девушка Кристина Куддус рассказала об избиениях.

    «В отношении новостей, связанных с заявлениями в адрес нашего игрока Гочи Гогричиани, футбольный клуб «Балтика» заявляет следующее.

    В настоящий момент клуб ведет внутреннее разбирательство произошедшего. На время служебной проверки футболист отстранен от тренировочного процесса с основной командой», – говорится в заявлении клуба.

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    Источник: сайт «Балтики»

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    Сегодня, 15:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1408

      Loko_Roma 1 час назад

      Удивительно, эскортница возмутилась, что ее использовали по назначению

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5027

      Enter2006 2 часа назад

      Вперед по пути Кокорина и Мамаева, шконку уже ему готовят...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24682

      bset > Enter2006 1 час назад

      Если у девушки нет депутатского мандата, то штраф выпишут 5 тыщ рублей и отпустят домой

      0
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