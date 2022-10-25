Подруга Гогричиани сообщила, что футболист возместил ей причиненный ущерб

Кристина Куддус, бывшая девушка форварда «Балтики» Гочи Гогричиани, рассказал, что футболист возместил ей причиненный ущерб.

Ранее Куддус рассказала об избиениях со стороны футболиста.

Клуб отстранил Гогричиани от тренировок на время расследования.

Куддус забрала заявление из полиции.

«Все прекрасно понимали, что инцидент был. Даже его адвокат со мной просил выйти на мировую, признавая факт случившегося, тут абсурдно в данной ситуации его отрицать.

Также все прекрасно понимали, что если я не заберу заявление, будет возбуждено дело и будет судимость, которая сломает карьеру Гочи. Возможно, я просто слишком добрый человек… Я забрала заявление, чтоб спасти его и его карьеру, потому что он действительно не умеет ничего, кроме футбола, и мне его жаль.

Он возместил мне ущерб – разбитый телефон и сломанный нос – средства на оплату операции по минимальным нижним границам», – сказала Куддус.