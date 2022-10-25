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    Подруга Гогричиани сообщила, что футболист возместил ей причиненный ущерб

    Кристина Куддус, бывшая девушка форварда «Балтики» Гочи Гогричиани, рассказал, что футболист возместил ей причиненный ущерб.

    • Ранее Куддус рассказала об избиениях со стороны футболиста.
    • Клуб отстранил Гогричиани от тренировок на время расследования.
    • Куддус забрала заявление из полиции.

    «Все прекрасно понимали, что инцидент был. Даже его адвокат со мной просил выйти на мировую, признавая факт случившегося, тут абсурдно в данной ситуации его отрицать.

    Также все прекрасно понимали, что если я не заберу заявление, будет возбуждено дело и будет судимость, которая сломает карьеру Гочи. Возможно, я просто слишком добрый человек… Я забрала заявление, чтоб спасти его и его карьеру, потому что он действительно не умеет ничего, кроме футбола, и мне его жаль.

    Он возместил мне ущерб – разбитый телефон и сломанный нос – средства на оплату операции по минимальным нижним границам», – сказала Куддус.

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    Источник: «Р-Спорт»

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