Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Футболист «Балтики» избил свою девушку

6 октября 2022, 12:20
9

Форварда «Балтики» Гочу Гогричиани обвинили в домашнем насилии.

Бывшая девушка футболиста Кристина Куддус рассказала, как спортсмен ее избивал.

«Почему «это» считается футболистом «Балтики»?! Я не могу назвать его человеком, он неоднократно избивал меня, но сейчас это перешло все границы. Я больше не буду молчать и терпеть.

Он сломал мне нос. Намеренно. Я вернулась после операции, у меня был гипс – и он снова травмировал мне его.

Вдавливал рукой со всей силы всем весом, стоя надо мной, также с ноги бил со всей силы по другим частям тела. На бедре огромная гематома, душил меня, угрожал, что задушит.

Скажите, разве это достойно быть членом команды, разве это не позор для спортсмена?! Руководство клуба пытается прикрыть его, чтобы не вызвать общественный резонанс, разве так должны адекватные люди реагировать на произошедшее?!» – заявила Куддус.

Еще по теме:
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ 15
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов» 4
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком 14
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева
Россия. Первая лига Балтика Гогричиани Гоча
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
footbil
1665050237
А зачем в первый раз нужно было это терпеть? Как только поднял руку, сразу в полицию и до свидания
Ответить
ВетеR
1665050410
срочно могилизировать
Ответить
НикКин
1665051202
Просто так не кто не чего не делает значит было за что
Ответить
alex1951
1665053675
Ну,что тут скажешь? Горячие грузинские парни... Правда давно,одна известная сволочь.сказала: Бьет,значит любит... А любит её так сильно ,как и ,,примочил,, Власть на такие вещи -глазки закрывает....один выход :на такую ,,любофф,, ответить генецвале - адекватно....
Ответить
Бан
1665056506
Есть претензии - пиши заяву. На фига нам все это?
Ответить
Главные новости
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
12
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
6
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
17
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
4
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
18
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
2
Радимов определил лучший трансфер «Спартака»
09:43
1
Тюкавин описал «Спартак» двумя словами
09:39
3
Экс-тренер четырех российских клубов может принять киевское «Динамо»
09:07
7
Все новости
Все новости
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
Вчера, 13:49
2
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
Вчера, 11:19
1
ФотоБывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи
1 сентября
ФотоКлуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
ФотоБывший одноклубник Клоппа возглавил команду Первой лиги
1 сентября
2
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
31 августа
2
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
31 августа
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
31 августа
3
ФотоАутсайдер Первой лиги уволил главного тренера
31 августа
2
Друг Клоппа может возглавить «СКА-Хабаровск»
31 августа
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
29 августа
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
29 августа
5
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
27 августа
2
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
27 августа
У клуба ФНЛ заблокировали счета
26 августа
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
26 августа
ФотоИгрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче
26 августа
ФотоКлуб Первой лиги уволил главного тренера
26 августа
2
Генич сказал, где продолжит карьеру Дзюба: «Может вести шоу со Слуцким на ТНТ»
26 августа
1
ФотоВратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
Экс-капитану «Торпедо» ампутировали часть ноги
22 августа
3
ФотоВоспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
22 августа
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников
22 августа
5
КДК отказался засчитать техническое поражение московскому клубу
21 августа
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
21 августа
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
21 августа
22
Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали
21 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+