Футболист «Балтики» избил свою девушку

Форварда «Балтики» Гочу Гогричиани обвинили в домашнем насилии.

Бывшая девушка футболиста Кристина Куддус рассказала, как спортсмен ее избивал.

«Почему «это» считается футболистом «Балтики»?! Я не могу назвать его человеком, он неоднократно избивал меня, но сейчас это перешло все границы. Я больше не буду молчать и терпеть.

Он сломал мне нос. Намеренно. Я вернулась после операции, у меня был гипс – и он снова травмировал мне его.

Вдавливал рукой со всей силы всем весом, стоя надо мной, также с ноги бил со всей силы по другим частям тела. На бедре огромная гематома, душил меня, угрожал, что задушит.

Скажите, разве это достойно быть членом команды, разве это не позор для спортсмена?! Руководство клуба пытается прикрыть его, чтобы не вызвать общественный резонанс, разве так должны адекватные люди реагировать на произошедшее?!» – заявила Куддус.