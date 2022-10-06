Полиция Калининграда начала проверку данных об избиении девушки игрока «Балтики» Гогричиани

Полиция Калининграда проверяет данные СМИ об избиении Кристины Куддус футболистом «Балтики» Гочи Гогричиани.

«В полицию поступило заявление, которое было зарегистрировано в установленном законом порядке. Назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе регионального УМВД.