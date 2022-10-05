Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Дюков рассказал, что ему не нравится в этом сезоне РПЛ

    Президент РФС Александр Дюков поделился впечатлениями от сезона чемпионата России.

    «В РПЛ много интересных матчей. Кто-то считает, что уровень снизился, кто-то считает, что нет. Для понятия нашего уровня нужны международные матчи. Если смотреть на статистику интенсивности, то в этом году она выше. Всe больше молодых футболистов получают практику.

    Что не нравится, так это разница между первой и второй восьмeркой. На то есть объективные причины, но разница говорит о том, что мы правильно решили не расширять РПЛ», – сказал Дюков.

    • В РПЛ с 6-очковым отрывом лидирует «Зенит».
    • Дюков ранее был президентом «Зенита».
    • Сезон РПЛ завершится в июне.

    Новости по теме
    Дюков: «Не стал бы преждевременно короновать «Зенит» – отрыв всего шесть очков»
    В РФС рассказали, какие критерии будут учитываться при выборе места проведения Суперкубка 2
    Дюков допустил, что сборная России весной сыграет с Киргизией 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:11
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11