Дюков рассказал, что ему не нравится в этом сезоне РПЛ

Президент РФС Александр Дюков поделился впечатлениями от сезона чемпионата России.

«В РПЛ много интересных матчей. Кто-то считает, что уровень снизился, кто-то считает, что нет. Для понятия нашего уровня нужны международные матчи. Если смотреть на статистику интенсивности, то в этом году она выше. Всe больше молодых футболистов получают практику.

Что не нравится, так это разница между первой и второй восьмeркой. На то есть объективные причины, но разница говорит о том, что мы правильно решили не расширять РПЛ», – сказал Дюков.