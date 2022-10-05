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    Кобелев сформулировал две проблемы «Динамо»

    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил ситуацию в клубе. Он упрекнул руководство в недоработке.

    «Терять основных игроков в преддверии и начале чемпионата — это огромная проблема. Это недоработка спортивной команды «Динамо». Если бы была возможность продать Николу Моро, Себастьяна Шиманьски, Фабиана Бальбуэну раньше, то это нужно было делать. Весеннюю часть прошлого сезона «Динамо» провалило в том числе из-за неопределенности иностранцев.

    У «Динамо» сейчас есть две проблемы. Первая — для нового тренера сложилась непростая ситуация. К началу чемпионата команда начала меняться. Потеряли двух основополагающий игроков: Моро и Шиманьски. Да, на их место взяли других игроков, но на сегодняшний день они не дотягивают до уровня этих двух. Тот же Матиас Норманн.

    А вторая главная проблема «Динамо» сейчас — отсутствие лидера», – сказал Кобелев.

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    Источник: Sport24

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