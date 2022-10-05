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    «Рубин» не сдавал матч». Слуцкий объяснил вылет из Кубка от аутсайдера Первой лиги

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от ульяновской «Волги» (1:2) в 1/32 финала Кубка России.

    – Настоящий кубковый поединок, много эмоций. К сожалению, пропустили с двух стандартов. Пытались отыграться, имели моменты, но не реализовали их. Хороший момент для молодых футболистов, которые вышли сегодня. Обидно, что проиграли и вылетели.

    – Не было обреченности перед игрой? Такой состав – не подарок для соперника?

    – Эти футболисты должны же когда-то играть. Мы решили так ротировать состав. Мы ехали выигрывать и имели моменты, старались, пытались. Мы же не сдавали матч. Просто так сложилась игра.

    • «Волга» идет на последнем месте в Первой лиге.
    • «Рубин» идет 6-м в турнирной таблице.
    • Казанский клуб проиграл 3 матча подряд.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10980

      alex1951 15 минут назад

      Эх,Леня,Леня....Холокост намечается((((
      Грустно....

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