«Рубин» не сдавал матч». Слуцкий объяснил вылет из Кубка от аутсайдера Первой лиги

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от ульяновской «Волги» (1:2) в 1/32 финала Кубка России.

– Настоящий кубковый поединок, много эмоций. К сожалению, пропустили с двух стандартов. Пытались отыграться, имели моменты, но не реализовали их. Хороший момент для молодых футболистов, которые вышли сегодня. Обидно, что проиграли и вылетели.

– Не было обреченности перед игрой? Такой состав – не подарок для соперника?

– Эти футболисты должны же когда-то играть. Мы решили так ротировать состав. Мы ехали выигрывать и имели моменты, старались, пытались. Мы же не сдавали матч. Просто так сложилась игра.