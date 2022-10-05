Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Рубин» не сдавал матч». Слуцкий объяснил вылет из Кубка от аутсайдера Первой лиги

«Рубин» не сдавал матч». Слуцкий объяснил вылет из Кубка от аутсайдера Первой лиги

5 октября 2022, 17:50
1

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от ульяновской «Волги» (1:2) в 1/32 финала Кубка России.

– Настоящий кубковый поединок, много эмоций. К сожалению, пропустили с двух стандартов. Пытались отыграться, имели моменты, но не реализовали их. Хороший момент для молодых футболистов, которые вышли сегодня. Обидно, что проиграли и вылетели.

– Не было обреченности перед игрой? Такой состав – не подарок для соперника?

– Эти футболисты должны же когда-то играть. Мы решили так ротировать состав. Мы ехали выигрывать и имели моменты, старались, пытались. Мы же не сдавали матч. Просто так сложилась игра.

  • «Волга» идет на последнем месте в Первой лиге.
  • «Рубин» идет 6-м в турнирной таблице.
  • Казанский клуб проиграл 3 матча подряд.

Еще по теме:
Губерниев одним словом охарактеризовал сотрудничество «Рубина» и Слуцкого 2
Слуцкий – о баннере фанатов «Рубина»: «Выдержу любое давление. Недаром столько лет наращивал вес» 1
«Леня, гудбай!» Фанаты «Рубина» посвятили баннер Слуцкому 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Рубин Волга Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alex1951
1664984762
Эх,Леня,Леня....Холокост намечается(((( Грустно....
Ответить
Главные новости
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
7
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
6
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
16
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
4
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
17
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
2
Радимов определил лучший трансфер «Спартака»
09:43
1
Тюкавин описал «Спартак» двумя словами
09:39
3
Экс-тренер четырех российских клубов может принять киевское «Динамо»
09:07
5
Мнение Бубнова о трансфере Головина в «Зенит»
08:39
6
Все новости
Все новости
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
10:03
1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
00:29
10
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
Вчера, 22:58
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
Вчера, 22:40
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
Вчера, 22:17
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
Вчера, 21:27
3
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
Вчера, 11:33
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
Вчера, 10:48
7
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
Вчера, 10:33
10
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
Вчера, 00:12
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
2 сентября
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
2 сентября
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
2 сентября
70
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
2 сентября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
2 сентября
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
2 сентября
16
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
2 сентября
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
2 сентября
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
2 сентября
3
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
2 сентября
4
Где смотреть матч «Динамо» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 3 сентября 2026
2 сентября
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
1 сентября
16
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
1 сентября
40
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
1 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+