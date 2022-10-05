Губерниев одним словом охарактеризовал сотрудничество «Рубина» и Слуцкого

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о вылете «Рубина» из Кубка России.
«Слуцкий и «Рубин» — это мазохизм. Любительский чемпионат Татарстана — не то, что грозит команде. Она оттуда вылетит и будет играть в лиге района.
Вся ситуация в «Рубине» — как ходьба по граблям или как назло маме обморозить уши. Давно нужно Леониду Викторовичу сказать спасибо и взять другого тренера», — сказал Губерниев.
- «Рубин» проиграл ульяновской «Волге» (1:2) в 1/32 финала Кубка России.
- Казанский клуб проиграл 3 матча подряд.
- «Рубин» идет 6-м в Первой лиге.
Источник: «Спорт-Экспресс»