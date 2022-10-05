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    Губерниев одним словом охарактеризовал сотрудничество «Рубина» и Слуцкого

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о вылете «Рубина» из Кубка России.

    «Слуцкий и «Рубин» — это мазохизм. Любительский чемпионат Татарстана — не то, что грозит команде. Она оттуда вылетит и будет играть в лиге района.

    Вся ситуация в «Рубине» — как ходьба по граблям или как назло маме обморозить уши. Давно нужно Леониду Викторовичу сказать спасибо и взять другого тренера», — сказал Губерниев.

    • «Рубин» проиграл ульяновской «Волге» (1:2) в 1/32 финала Кубка России.
    • Казанский клуб проиграл 3 матча подряд.
    • «Рубин» идет 6-м в Первой лиге.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10980

      alex1951 1 минуту назад

      Губерниев тебе бы в губернаторы Татарстана. Самый умный,самый справедливый,самый 3.14 болистый....
      Сам то кто? Все на глотку берешь.
      Себя со стороны не видишь......Канделюка в штанах,провокатор...

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