Губерниев одним словом охарактеризовал сотрудничество «Рубина» и Слуцкого

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о вылете «Рубина» из Кубка России.

«Слуцкий и «Рубин» — это мазохизм. Любительский чемпионат Татарстана — не то, что грозит команде. Она оттуда вылетит и будет играть в лиге района.

Вся ситуация в «Рубине» — как ходьба по граблям или как назло маме обморозить уши. Давно нужно Леониду Викторовичу сказать спасибо и взять другого тренера», — сказал Губерниев.