Канчельскис: «Глупые люди не пускают Шапи в Польшу. Полнейшее безобразие!»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал решение Польши не пускать полузащитника «Хапоэля БШ» Магомеда-Шапи Сулейманова в страну на матч Лиги конференций УЕФА.

«Полнейшее безобразие, что Сулейманова не пускают в Польшу. Спорт и политика должны быть несовместимы. Глупые люди решили не пускать игрока на матч ЛК.

Но мы попали в такую ситуацию, и нам некуда деваться — остаeтся только ждать решения от УЕФА и ФИФА. В данном случае мы просто заложники ситуации», — сказал Канчельскис.