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    Канчельскис: «Глупые люди не пускают Шапи в Польшу. Полнейшее безобразие!»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал решение Польши не пускать полузащитника «Хапоэля БШ» Магомеда-Шапи Сулейманова в страну на матч Лиги конференций УЕФА.

    «Полнейшее безобразие, что Сулейманова не пускают в Польшу. Спорт и политика должны быть несовместимы. Глупые люди решили не пускать игрока на матч ЛК.

    Но мы попали в такую ситуацию, и нам некуда деваться — остаeтся только ждать решения от УЕФА и ФИФА. В данном случае мы просто заложники ситуации», — сказал Канчельскис.

    • Сулейманов выступает за клуб из Израиля на правах аренды. Его трансфер принадлежит «Краснодару».
    • Матч «Лех»«Хапоэль» пройдет 6 октября в 19:45 мск в Познани.
    • Форвард в этом сезоне забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 9 играх.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +498

      diemens74 12 минут назад

      В ответе надо запретить въезд полякам в Израиль, и посмотреть как будет выглядеть команда из пяти игроков.

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