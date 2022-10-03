Юран рассказал о переговорах с клубом РПЛ

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что в скором времени может вернуться к работе.

«Пока ничего нового. Да, переговоры с клубом РПЛ продолжаются, ничего не приостанавливалось.

Просто чемпионат только возобновился, из‑за чего всe более затяжно немного.

Но работа может возобновиться после любого тура», – сказал Юран.