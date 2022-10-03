Юран рассказал о переговорах с клубом РПЛ

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что в скором времени может вернуться к работе.
«Пока ничего нового. Да, переговоры с клубом РПЛ продолжаются, ничего не приостанавливалось.
Просто чемпионат только возобновился, из‑за чего всe более затяжно немного.
Но работа может возобновиться после любого тура», – сказал Юран.
- Тренера уволили из «Химок» 10 августа.
- После его ухода команда не побеждает 10 матчей подряд.
- Ранее Юран не исключил, что возглавит «Локомотив».
Источник: «Матч ТВ»