Юран не исключил, что возглавит «Локомотив»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на вопросы о кризисе в «Локомотиве» и возможности поработать в московском клубе.

– Уровень игроков у команды неплохой.

– «Локомотив» занимает 12-е место. Нужно ли принимать какие-то меры?

– Конечно, «Локомотив» – это клуб с историей, с большим бюджетом, с большой базой болельщиков.

– Нужно увольнять Циннбауэра?

– Не говорю, что его нужно убирать. Я говорю, что «Локомотив» – это бюджет, традиции, история. А находиться на 12-м месте – это печально.

И болельщики недовольны. И руководители РЖД будут задавать вопросы, увидев такой результат.

Мы всегда привыкли видеть «Локомотив» рядом с ЦСКА, «Зенитом», «Спартаком». А сейчас они около «Химок», «Оренбурга» и «Факела».

Нужно болельщиков уважать, как им на это смотреть? Наверное, тяжеловато.

– Вы могли бы прийти и помочь «Локомотиву»?

– Почему бы и нет?