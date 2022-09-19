Юран не исключил, что возглавит «Локомотив»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на вопросы о кризисе в «Локомотиве» и возможности поработать в московском клубе.
– Уровень игроков у команды неплохой.
– «Локомотив» занимает 12-е место. Нужно ли принимать какие-то меры?
– Конечно, «Локомотив» – это клуб с историей, с большим бюджетом, с большой базой болельщиков.
– Нужно увольнять Циннбауэра?
– Не говорю, что его нужно убирать. Я говорю, что «Локомотив» – это бюджет, традиции, история. А находиться на 12-м месте – это печально.
И болельщики недовольны. И руководители РЖД будут задавать вопросы, увидев такой результат.
Мы всегда привыкли видеть «Локомотив» рядом с ЦСКА, «Зенитом», «Спартаком». А сейчас они около «Химок», «Оренбурга» и «Факела».
Нужно болельщиков уважать, как им на это смотреть? Наверное, тяжеловато.
– Вы могли бы прийти и помочь «Локомотиву»?
– Почему бы и нет?
- «Локо» в воскресенье проиграл дерби «Спартаку» – 0:1.
- Команда всего на 1 очко выше зоны стыковых матчей.
- Юрана уволили из «Химок» 10 августа.