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    Юран не исключил, что возглавит «Локомотив»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на вопросы о кризисе в «Локомотиве» и возможности поработать в московском клубе.

    – Уровень игроков у команды неплохой.

    – «Локомотив» занимает 12-е место. Нужно ли принимать какие-то меры?

    – Конечно, «Локомотив» – это клуб с историей, с большим бюджетом, с большой базой болельщиков.

    – Нужно увольнять Циннбауэра?

    – Не говорю, что его нужно убирать. Я говорю, что «Локомотив» – это бюджет, традиции, история. А находиться на 12-м месте – это печально.

    И болельщики недовольны. И руководители РЖД будут задавать вопросы, увидев такой результат.

    Мы всегда привыкли видеть «Локомотив» рядом с ЦСКА, «Зенитом», «Спартаком». А сейчас они около «Химок», «Оренбурга» и «Факела».

    Нужно болельщиков уважать, как им на это смотреть? Наверное, тяжеловато.

    – Вы могли бы прийти и помочь «Локомотиву»?

    – Почему бы и нет?

    • «Локо» в воскресенье проиграл дерби «Спартаку» – 0:1.
    • Команда всего на 1 очко выше зоны стыковых матчей.
    • Юрана уволили из «Химок» 10 августа.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15585

      NewLife 26 минут назад

      Падальщик.

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      Рейтинг: +25717

      vladimir-7 1 час назад

      С Юраном носятся как с торбой и даже журналисты не знают куда бы его пристроить.

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