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    Турецкий журналист: «В Турции обожают Дзюбу. Все задаются вопросом, почему он не играет»

    Турецкий журналист Goal.com Самет Чайир объяснил, почему нападающий Артем Дзюба потерял место в составе «Демирспора».

    «Дзюба остается в запасе в последних матчах, потому что Монтелла играет по схеме 4-6-0. Когда Артем приехал в Турцию, он был физически не готов.

    Допускаю, что скоро, через какое-то время, он может попасть в стартовый состав, но в ближайшем будущем это не кажется возможным — Монтелла использует Эмре Акбаба в качестве ложной девятки.

    Чтобы Артем получил игровую практику, нужно, чтобы Винченцо изменил тактику. Вероятно, он не выйдет на поле в следующих трех или четырех матчах, такое вполне возможно. В то же время турецкие журналисты обожают Дзюбу, постоянно задаются вопросом, почему он не играет», – сказал Чайир.

    • Дзюба пришел в «Демирспор» летом как свободный агент.
    • Форвард играл за «Зенит» с 2015 года.
    • В сезоне Суперлиги 34-летний форвард провел 3 матча, забил гол.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +163

      Теркчанин 1 час назад

      Это наказание за кражу чужого гола)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1136

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      -1,зачем им это надо?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1108

      Andrew01 1 час назад

      С Дзюбой в составе схема получается 4-5-0 хD)))))))) поэтому и не играет))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      gunstilzit 1 час назад

      потому что Монтелла играет по схеме 4-6-0.
      Тренеришка(с)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +90

      Назарян 1 час назад

      отдохнул и хватит пора обратно в Зенит

      2
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