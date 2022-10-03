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  • Турецкий журналист: «В Турции обожают Дзюбу. Все задаются вопросом, почему он не играет»

Турецкий журналист: «В Турции обожают Дзюбу. Все задаются вопросом, почему он не играет»

3 октября 2022, 16:36
2

Турецкий журналист Goal.com Самет Чайир объяснил, почему нападающий Артем Дзюба потерял место в составе «Демирспора».

«Дзюба остается в запасе в последних матчах, потому что Монтелла играет по схеме 4-6-0. Когда Артем приехал в Турцию, он был физически не готов.

Допускаю, что скоро, через какое-то время, он может попасть в стартовый состав, но в ближайшем будущем это не кажется возможным — Монтелла использует Эмре Акбаба в качестве ложной девятки.

Чтобы Артем получил игровую практику, нужно, чтобы Винченцо изменил тактику. Вероятно, он не выйдет на поле в следующих трех или четырех матчах, такое вполне возможно. В то же время турецкие журналисты обожают Дзюбу, постоянно задаются вопросом, почему он не играет», – сказал Чайир.

  • Дзюба пришел в «Демирспор» летом как свободный агент.
  • Форвард играл за «Зенит» с 2015 года.
  • В сезоне Суперлиги 34-летний форвард провел 3 матча, забил гол.

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Источник: «РБ Спорт»
Турция. Суперлига Адана Демирспор Дзюба Артем
Комментарии (2)
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Andrew01
1664805296
С Дзюбой в составе схема получается 4-5-0 хD)))))))) поэтому и не играет))
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Теркчанин
1664806693
Это наказание за кражу чужого гола)))
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