Агент Хаджикадунича: «Если ФИФА банит Россию, почему Деннис должен играть против нее?»

Валид Фаур, агент защитника сборной Боснии и Герцеговины Денниса Хаджикадунича, объяснил, почему футболист не хочет играть против сборной России.

– Против сборной России Деннис не будет играть?

– Когда ФИФА делает в отношении России то, что делает сейчас, нужно прояснить некоторые моменты. Мы знаем, что Россию исключили из всех соревнований. И если ФИФА банит сборную России, почему Деннис должен играть против них? Это ненормально.

Это было бы немного безумно, если всю организацию дисквалифицировали, а Деннис сказал бы – да, я буду играть. Если ФИФА сказала России «нет», почему мы должны говорить «да»?

Если Деннис сыграет, в этом не будет никакого смысла. Он должен следовать правилам и да, сейчас он против того, чтобы играть с Россией. Если бы он это сделал, это значило бы, что он стал бы частью происходящих событий. Так что я не буду врать. Деннис не сыграет с Россией.