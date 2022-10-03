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    Агент Хаджикадунича: «Если ФИФА банит Россию, почему Деннис должен играть против нее?»

    Валид Фаур, агент защитника сборной Боснии и Герцеговины Денниса Хаджикадунича, объяснил, почему футболист не хочет играть против сборной России.

    – Против сборной России Деннис не будет играть?

    – Когда ФИФА делает в отношении России то, что делает сейчас, нужно прояснить некоторые моменты. Мы знаем, что Россию исключили из всех соревнований. И если ФИФА банит сборную России, почему Деннис должен играть против них? Это ненормально.

    Это было бы немного безумно, если всю организацию дисквалифицировали, а Деннис сказал бы – да, я буду играть. Если ФИФА сказала России «нет», почему мы должны говорить «да»?

    Если Деннис сыграет, в этом не будет никакого смысла. Он должен следовать правилам и да, сейчас он против того, чтобы играть с Россией. Если бы он это сделал, это значило бы, что он стал бы частью происходящих событий. Так что я не буду врать. Деннис не сыграет с Россией.

    • С 2018 года футболист выступал за «Ростов».
    • В марте он ушел в аренду в «Мальме» до конца года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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