Бушманов назвал единственного игрока «Локомотива», к которому нет претензий

Бывший главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов высказался о «Локомотиве».

– «Локомотив» куда катится?

— Куда-куда... Под откос! Провальных матчей все больше и больше. Игра с «Уралом» — вообще катастрофа! Итоговый счет для «Локо» вроде достойный — 2:4. Но эти цифры абсолютно не отражают того, что происходило на поле. Гости легко могли забить и пять, и шесть, и семь!

— Фантастика.

— Игра шла в одни ворота. Единственный, к кому нет претензий, — Худяков. Мальчишка хладнокровный, в каждом матче выручает. Его вины точно нет в том, что «Локо» столько пропускает и сползает на дно таблицы.

— Нынешний «Локомотив» — слабейший за последние годы?

— Сто процентов! Состав-то там приличный, однако сами футболисты, по-моему, уже не очень понимают, куда двигается команда.

Вот «Урал» с приходом Гончаренко сразу преобразился. А здесь меняют одного непонятного немецкого тренера на другого — но второй сезон ни игры, ни результата. Все валится из рук.