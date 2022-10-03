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    Бушманов назвал единственного игрока «Локомотива», к которому нет претензий

    Бывший главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов высказался о «Локомотиве».

    «Локомотив» куда катится?

    — Куда-куда... Под откос! Провальных матчей все больше и больше. Игра с «Уралом» — вообще катастрофа! Итоговый счет для «Локо» вроде достойный — 2:4. Но эти цифры абсолютно не отражают того, что происходило на поле. Гости легко могли забить и пять, и шесть, и семь!

    — Фантастика.

    — Игра шла в одни ворота. Единственный, к кому нет претензий, — Худяков. Мальчишка хладнокровный, в каждом матче выручает. Его вины точно нет в том, что «Локо» столько пропускает и сползает на дно таблицы.

    — Нынешний «Локомотив» — слабейший за последние годы?

    — Сто процентов! Состав-то там приличный, однако сами футболисты, по-моему, уже не очень понимают, куда двигается команда.

    Вот «Урал» с приходом Гончаренко сразу преобразился. А здесь меняют одного непонятного немецкого тренера на другого — но второй сезон ни игры, ни результата. Все валится из рук.

    • «Локомотив» накануне уступил «Уралу» на своем поле (2:4).
    • Команда опустилась в зону переходных матчей РПЛ.
    • У «Локомотива» в 11 турах 2 победы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5675

      Красногорск_Фан 1 час назад

      "Единственный, к кому нет претензий, — Худяков. Мальчишка хладнокровный, в каждом матче выручает" Согласен на 146%. Главное чтобы не разложился под воздействием остальных.

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      Рейтинг: +20024

      derrik2000 > Красногорск_Фан 1 час назад

      Судя по тому, как он играет, имеет свою голову на плечах.

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