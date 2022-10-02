Танасиевич предположил, когда Россию вернут в международные турниры

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич дал прогноз, когда российский футбол вернется на международный уровень.

– Недавно сборная России сыграла товарищеский матч с Кыргызстаном (2:1). На ваш взгляд, матчи сборной сейчас вообще нужны?

– Очень нужны. Ребятам надо собираться, тренироваться, общаться. Год-полтора, может чуть больше, и команду вернут. Нужно быть к этому готовым. Играть товарищеские матчи.