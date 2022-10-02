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    Танасиевич предположил, когда Россию вернут в международные турниры

    Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич дал прогноз, когда российский футбол вернется на международный уровень.

    – Недавно сборная России сыграла товарищеский матч с Кыргызстаном (2:1). На ваш взгляд, матчи сборной сейчас вообще нужны?

    – Очень нужны. Ребятам надо собираться, тренироваться, общаться. Год-полтора, может чуть больше, и команду вернут. Нужно быть к этому готовым. Играть товарищеские матчи.

    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
    • Танасиевич был в «Динамо» с 2003 по 2009 год.
    • Черногорец брал с москвичами бронзу РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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