«Посчитал, что сейчас не время». Черевченко отказал клубу РПЛ

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал о несостоявшемся сотрудничестве с одним из клубов РПЛ.
«Мое будущее? Варианты есть, в том числе и из-за рубежа, но смысла идти пока никуда не вижу.
Был хороший вариант, но я отказался. Клуб РПЛ сделал мне очень конкретное предложение, но я посчитал, что сейчас не время.
Почему отказался? Хочу немножко отдохнуть. Нужно все взвесить, обговорить все нюансы и браться за работу», – заявил Черевченко.
- Тренер покинул «Химки» в феврале 2022 года.
- Клуб уволил его во второй раз за сезон. Первый был в октябре 2021-го.
- Сообщалось, что Черевченко отказался возглавить «Факел».
- Теперь же специалист может вернуться в «Локомотив» в качестве помощника Циннбауэра.
Источник: «РБ Спорт»