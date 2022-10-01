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    «Посчитал, что сейчас не время». Черевченко отказал клубу РПЛ

    Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал о несостоявшемся сотрудничестве с одним из клубов РПЛ.

    «Мое будущее? Варианты есть, в том числе и из-за рубежа, но смысла идти пока никуда не вижу.

    Был хороший вариант, но я отказался. Клуб РПЛ сделал мне очень конкретное предложение, но я посчитал, что сейчас не время.

    Почему отказался? Хочу немножко отдохнуть. Нужно все взвесить, обговорить все нюансы и браться за работу», – заявил Черевченко.

    • Тренер покинул «Химки» в феврале 2022 года.
    • Клуб уволил его во второй раз за сезон. Первый был в октябре 2021-го.
    • Сообщалось, что Черевченко отказался возглавить «Факел».
    • Теперь же специалист может вернуться в «Локомотив» в качестве помощника Циннбауэра.

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    Источник: «РБ Спорт»

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