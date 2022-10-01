«Посчитал, что сейчас не время». Черевченко отказал клубу РПЛ

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал о несостоявшемся сотрудничестве с одним из клубов РПЛ.

«Мое будущее? Варианты есть, в том числе и из-за рубежа, но смысла идти пока никуда не вижу.

Был хороший вариант, но я отказался. Клуб РПЛ сделал мне очень конкретное предложение, но я посчитал, что сейчас не время.

Почему отказался? Хочу немножко отдохнуть. Нужно все взвесить, обговорить все нюансы и браться за работу», – заявил Черевченко.