Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Черевченко может вернуться в «Локомотив» в качестве помощника Циннбауэра

    Бывший тренер «Химок» Игорь Черевченко может стать ассистентом главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбауэра, сообщает Eurostavka.

    Ранее спортивный директор столичного клуба Томас Цорн заявил, что клуб пригласит российского тренера в штаб Циннбауэра.

    • Черевченко тренировал «Локомотив» с 2008-го по 2015-й и с 2014-го по 2016-й год.
    • «Локомотив» идет на 12-м месте в РПЛ.

    Новости по теме
    Где смотреть «Локомотив» – «Урал»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 1 октября
    Полузащитник «Локомотива» Карпукас прокомментировал мобилизацию в России
    «Мне это не мешает концентрироваться на футболе». Игнатьев – о мобилизации в России
    Источник: Eurostavka

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:58
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6755

      Антибиотик 26 минут назад

      Нелепое решение и лишь для успокоения фанатов. Вы людей совсем за идиотов держите? Тогда уже меняйте сразу немчуру на Игоря. Все равно скоро его придется увольнять.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11