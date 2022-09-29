Черевченко может вернуться в «Локомотив» в качестве помощника Циннбауэра

Нелепое решение и лишь для успокоения фанатов. Вы людей совсем за идиотов держите? Тогда уже меняйте сразу немчуру на Игоря. Все равно скоро его придется увольнять.
Бывший тренер «Химок» Игорь Черевченко может стать ассистентом главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбауэра, сообщает Eurostavka.
Ранее спортивный директор столичного клуба Томас Цорн заявил, что клуб пригласит российского тренера в штаб Циннбауэра.
- Черевченко тренировал «Локомотив» с 2008-го по 2015-й и с 2014-го по 2016-й год.
- «Локомотив» идет на 12-м месте в РПЛ.