Цорн: «На днях возьмем в «Локомотив» еще одного ассистента»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал назначение Фадлу Давидса ассистентом главного тренера клуба Йозефа Циннбауэра.

«Новый ассистент хорошо знает главного тренера, они вместе работали. Успешно работали вместе. Понятно, что тренеру нужны ассистенты.

На перспективу, чтобы стал потом главным тренером? Нет, конечно, это ассистент главного тренера. Мы на днях еще примем одного ассистента, россиянина», — заявил Цорн.