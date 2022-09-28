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    Цорн: «На днях возьмем в «Локомотив» еще одного ассистента»

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал назначение Фадлу Давидса ассистентом главного тренера клуба Йозефа Циннбауэра.

    «Новый ассистент хорошо знает главного тренера, они вместе работали. Успешно работали вместе. Понятно, что тренеру нужны ассистенты.

    На перспективу, чтобы стал потом главным тренером? Нет, конечно, это ассистент главного тренера. Мы на днях еще примем одного ассистента, россиянина», — заявил Цорн.

    • Давидс с 2019 по 2022-й год работал в «Орландо Пайретс» из ЮАР.
    • Он был ассистентом Циннбауэра в клубе с 2019 по 2021-й год.
    • «Локомотив» идет на 12-м месте в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5908

      Беспонтий 1 час назад

      да пиндоса берите уж
      серпентарий так серпентарий

      0
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      Рейтинг: +722

      Красногвардейчик 1 час назад

      Ребята, хочу спросить.....как написать администрации, что б она не постила новости, под которыми нельзя сделать комментарий!!! Зачем тогда засорять ?

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